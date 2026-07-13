"الضغط النفسي، وسرعة الانفعال، والدوار، والانتفاخ، والإرهاق الشديد".

هذه هي الكلمات التي تتكرر بكثرة في تعليقات أرسلتها نساء إلى بي بي سي، بعد أن تعافين بالكاد من موجة الحر القياسية التي ضربت المملكة المتحدة في يونيو/حزيران، فيما يُتوقع أن تزيد موجات الحر هذا الصيف.

وتقول الدكتورة نغات عارف، وهي طبيبة عامة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية والمتخصصة في صحة المرأة، لبي بي سي، إن موجات الحر الشديدة يمكن أن تؤثر على أي شخص، لكنّها تُشكّل "اختباراً قاسياً" لأجهزة القلب والأوعية الدموية لدى النساء، وتؤثر عليهنّ بشكلٍ أشدّ من الرجال.

وقالت الدكتورة كات بينهو-غوميز، وهي مستشارة أكاديمية في الصحة العامة بمعهد الصحة العالمية التابع لجامعة كوليدج لندن، إن النساء قد يكنّ أيضاً أكثر عرضة بدرجة طفيفة للوفاة المرتبطة بموجات الحر مقارنة بالرجال، وإن كانت هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة.

لذا، ومع تزايد حدة موجات الحر وتكرارها في المملكة المتحدة نتيجة لتغير المناخ، يدعو الخبراء إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر التي تُهدد النساء، وبذل جهود أكثر تركيزاً لحمايتهن.

مستويات الهرمونات واستجابة الجسم للحرارة

بيولوجياً، يعود ارتفاع خطر إصابة النساء إلى عاملين رئيسيين: التقلب الطبيعي في مستويات الهرمونات، واستجابة أجسامهن للحر، وهي تختلف عن استجابة أجسام الرجال، كما توضح الدكتورة نغات.

وتشير الأبحاث، بما فيها دراسة أجريت عام 2025، إلى أن النساء ينتجن كمية أقل من العرق ويبدأن بالتعرق عند درجة حرارة أعلى.

وهذا يُضعف من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة الزائدة بسرعة، كما يجعل من الصعب إدراك متى تتعرض أجسامهن للإجهاد، لمجرد أن كمية العرق الظاهرة على الجلد أو الملابس تكون أقل.