المملكة المتحدة: اعتقال 12 شخصاً بتهمة تهديد فعالية إسلامية في سوفولك

خبرني - أعلنت الشرطة عن اعتقال 12 شخصاً على خلفية تهديد إرهابي يميني متطرف لفعالية إسلامية في بلدة ريفية في مقاطعة سوفولك.

وأفادت وحدة مكافحة الإرهاب في لندن بأن فعالية "إجتيما" البريطانية، التي كانت تُقام في قاعة شروبلاند في بارام، أُلغيت فجر الأحد، كإجراء احترازي بعد ورود التهديد المحتمل.

وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود إن استجابة الشرطة السريعة في التعامل مع "تهديد موثوق" للمهرجان "أنقذت أرواحاً بلا شك".

وقالت القائدة هيلين فلانغان، رئيسة وحدة مكافحة الإرهاب في لندن، إن الضباط تحركوا بسرعة لإجراء الاعتقالات في مواقع مختلفة في البلاد.

وأكدت وحدة مكافحة الإرهاب أن التحقيق "مرتبط بالإرهاب اليميني المتطرف"، وأن الضباط يُجرون عمليات تفتيش في عناوين مختلفة في أنحاء البلاد مرتبطة بالمعتقلين.

وأوضحت أنه ألقي القبض على ثمانية رجال وجرى احتجازهم بموجب المادة 41 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، ولا يزالون رهن الاحتجاز.

كما أُلقي القبض على ثلاثة رجال آخرين لاشتباه في تورطهم في التآمر على القتل، كما أُلقي القبض على امرأة للاشتباه في مساعدتها للجاني.

وأُفرج عن شخص واحد بكفالة، بينما لا يزال الثلاثة الآخرون رهن الاحتجاز.

وأكدت الشرطة أنها أعلنت حالة طوارئ كبرى فور علمها بوجود "تهديد خطير محتمل" في موقع الحادث، إلا أنها رفعت هذا الإعلان لاحقاً.

وشملت الاعتقالات في أنحاء متفرقة من البلاد خمسة رجال، تتراوح أعمارهم بين 27 و82 عاماً، وأُلقي القبض عليهم في مقاطعة ساري. ورجل يبلغ من العمر 35 عاماً أُلقي القبض عليه في مانشستر الكبرى. ورجلان يبلغان من العمر 42 عاماً أُلقي القبض عليهما في مقاطعة إسكس. ورجل يبلغ من العمر 33 عاماً أُلقي القبض عليه في جنوب شرق لندن. وامرأة تبلغ من العمر 48 عاماً ورجل يبلغ من العمر 31 عاماً أُلقي القبض عليهما في شرق لندن. ورجل يبلغ من العمر 27 عاماً أُلقي القبض عليه في مدينة إيبسويتش.

وأضافت فلانغان أن الشرطة "لن تتردد في التحرك" في حال وجود أي تهديد محتمل.

وتابعت: "للأسف، يُعد هذا النشاط تذكيراً صارخاً بأن مستوى التهديد في المملكة المتحدة 'خطير'، لذا نحثّ الجمهور على توخي الحذر والإبلاغ عن أي شيء يبدو غير طبيعي أو يشعرهم بأن شيئاً غير طبيعي".

وأضافت وزيرة الداخلية شبانة محمود: "أعلم أن هذا نبأ مُقلق للغاية للمسلمين البريطانيين".

"يجب أن نقف في وجه الكراهية، وأن نتحد حول إيماننا المشترك ببلدٍ منفتح وكريم ومتسامح مع جميع مجتمعاتنا".

وأكدت شرطة النقل أنه لا يُعتقد بوجود أي تهديد أوسع للجمهور مرتبط بهذه القضية.

صرحت مساعدة قائد شرطة سوفولك، أليس سكوت، بأن الشرطة ستكون موجودة بشكل ملحوظ في منطقة قاعة شروبلاند خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن 15 ألف شخص من الحضور غادروا الفعالية بسلام.

وحضر رومان موهيث، عضو مجلس بلدية إيبسويتش عن حزب العمال، الفعالية يومي الجمعة والسبت، وأشاد بسلوك الحضور ووصفه بأنه "تحلى بالوقار والاحترام".