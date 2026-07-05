مرحى للرأس الأخضر...بل(الأكبر)!

بالامس انطلقت مباريات دور ال( ١٦) من بطولة كأس الكرة الأرضية... حيث صراع أقوى الأقوياء ، فلم يبق منتخب في هذا الدور الا وله طموحات متقدمة (وكلٌ يدّعي حباً بليلى) ، ولكن وبعد خبرة نصف قرن _ اللهم صل على النبي _ اي من ايام كأس العالم ١٩٧٨، وللآن لم يُسَجِّل التأريخ أن فريقاً مغموراً (غير مرَشَّح قد فاز بكأس العالم)، ولا اظن ان القاعدة ستُكسر، ،فمعظم المنتخبات المرشحة ، متواجدة في هذا الدور الذي يبشر بمواجهات من العيار الثقيل!

* يضحك كثيراً... من يضحك أخيراً.

مجنونة كرة القدم... وليس لها امان... والمباريات بخواتيمها...

وإنا اتابع دور ال (٣٢) من كأس الكون... شدّتني (الريمونتادات)... وما أكثرها في هذا الدور... البرازيل كانت متأخرة امام اليابان ثم فازت، وكذا إنجلترا امام الكونغو ، ثم بلجيكا امام السنغال، حيث قلبت تأخرها بهدفين الي فوز بالثلاثة.. والنرويج امام ساحل العاج، ولا ننسى هدفي البرتغال بمرمى كرواتيا بعد أن تأخرت بهدف ثم فازت... يبدو اننا سنشاهد ريمونتادات كثيرة في هذا المونديال.

* منتخب الرأس الأخضر اثبت وبما لا يدع مجالاً للشك ان التأهُل الأول لأي منتخب في المونديال ليس بالضرورة أن يكون (خجولاً ) ، فقد( دَوَّخ) الارجنتين البطلة، قبل أن تتخطاه باشواط إضافية وبفارق هدف ، وكذلك فعل باسبانيا بطلة أوروبا فلقد تعادل معها وكاد ان يهزمها!.

ثم إنه ومن خلال حارس مرماه رَسَّخ مقولة ( الحارس القوي يعادل نصف الفريق) ، بل لعله ومن خلاله أصبح يعادل الثلثين!