هندسة الخلود الرمزي .. تحويل حدثٍ أو مكانٍ أو قيمةٍ روحية إلى حضورٍ يتجاوز الزمن

سؤال؛ يتطلب طرحه فهما عميقا ونقاشا فلسفيا أصيلا؛ لماذا تخلد بعض الأماكن في ذاكرة الإنسانية بينما تختفي آلاف الأماكن الأخرى رغم تشابهها مادياً؟

نقطة البداية في الحوار ترتكز على أن فكرة الخلود ليست خاصية للمكان، بل نتيجة لهندسة المعنى المرتبط بالمكان فالخلود الرمزي لا يصنعه الزمن، بل المعنى.

ليست الأهرامات خالدة لأنها قديمة، وليست القدس الشريفة، أو مكة المكرمة، أو حاضرة الفاتيكان المباركة، خالدة لأنها مواقع جغرافية، وليس معبد انجكور وات بكمبوديا، أو بوروبيوديور باندونيسيا ولا كانداريا مهاديفا بالهند مجرد إرث معماري. بل لأن الإنسانية منحتها معاني تتجاوز حدود الجغرافيا والتاريخ.

تلك الأماكن المقدسة أشبه بكائن حي ينمو بالمعنى ويتجدد بالرواية ويتوارثه الناس جيلاً بعد جيل، فالمواقع الدينية لا تخلد بالحجارة التي تكونها، بل بالمعاني التي تسكنها. فعندما تتوقف الرواية يتجمد المكان، وعندما تتجدد السردية تستعيد الأماكن حيواتها. فالمغطس مثلاً ليس مجرد ضفة نهر شهدت حدثاً تاريخياً، بل نقطة انطلاق لسردية عالمية تجلت بالميلاد الروحي، والتجدد، والتطهير، وبداية الرسالة. وبالتالي فإن بقاء المغطس حياً في الوعي العالمي مرهون بقدرتنا على هندسة الخلود الرمزي.

تعرف هندسة الخلود الرمزي على أنها؛ منظومة متكاملة لإدارة الذاكرة والمعنى ورأس المال الرمزي، تُوظَّف من خلالها الأدوات العلمية والثقافية والاتصالية لتحويل الموروث الديني والحضاري إلى إرث إنساني مستدام، يحافظ على حضوره وتأثيره وتجدد معانيه عبر الزمن، بما يجعله قوة فاعلة في تشكيل الهوية وبناء الوعي وصناعة المستقبل.

وهذا يتطلب الانتقال من التراث إلى الإرث؛ فالتراث شيء نرثه، أما الإرث فهو شيء نورثه. لذلك يمكن القول: التراث ينتمي إلى الماضي، أما الإرث فينتمي إلى المستقبل. وهنا تصبح هندسة الخلود الرمزي عملية ممنهجة قادرة على تحويل الموروث الديني من مادة تاريخية إلى رسالة مستقبلية.

يجدر القول أن معركة القرن الحادي والعشرين هي معركة الذاكرة ففي الماضي كانت الدول تتنافس على الأرض. واليوم تتنافس على الرواية. وغداً ستتنافس على الذاكرة. فأهمية السؤال لا تكمن بتحديد من يملك الموقع؟ بل بمن يملك القصة الأكثر قدرة على البقاء؟ ومن هنا تصبح السردية الدينية أداة لحماية الذاكرة الروحية للإنسانية. وأن أخطر ما يهدد الخلود الرمزي هو اختزال المواقع المقدسة إلى وجهات سياحية، أو ترك روايتها للآخرين، أو الاكتفاء بحفظ الحجر دون إحياء المعنى.

إن الخلود الرمزي لا يتشكل تلقائياً بفعل الزمن، بل تصنعه مؤسسات قادرة على حفظ المعنى وإعادة إنتاجه عبر الأجيال. فالفاتيكان لم يحافظ على حضوره العالمي عبر القداسة الدينية فحسب، بل من خلال منظومة متكاملة من المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية والبحثية التي أعادت سرد رسالته باستمرار. ومكة المكرمة تمثل نموذجاً فريداً في تحويل الشعائر إلى ذاكرة حية متجددة تستقطب ملايين المؤمنين سنوياً، بينما حافظت القدس على مكانتها الروحية عبر تراكم السرديات الدينية والحضارية التي جعلتها مركزاً للذاكرة الإنسانية. كما نجحت مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا في إسبانيا في إحياء طريق الحج التاريخي وتحويله إلى تجربة روحية وثقافية عالمية، فيما رسخت بود غايا في الهند مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للتراث البوذي عبر التوثيق والحماية والتدويل الثقافي. وتشترك هذه النماذج جميعها في حقيقة جوهرية مفادها أن خلود الأماكن المقدسة لم يكن نتاج الموقع وحده، بل ثمرة مؤسسات نجحت في إدارة الذاكرة وصناعة السردية وتجديد المعنى.

ومن هذا المنظور، يبرز المغطس بوصفه النموذج الأردني الواعد لهندسة الخلود الرمزي؛ فالقيمة الاستثنائية للمكان لا تكمن في ارتباطه بمعمودية السيد المسيح عليه السلام فحسب، بل في القدرة على تحويل هذه الحقيقة التاريخية والروحية إلى سردية عالمية متجددة تحمل رسائل السلام والتجدد والحوار الإنساني إلى العالم.

فإذا كانت الحضارات الكبرى قد نجحت في هندسة خلودها الرمزي عبر مؤسسات الذاكرة والمعنى، فإن التحدي الذي يواجه المغطس اليوم يتمثل في الانتقال من مرحلة الحماية والتوثيق إلى مرحلة صناعة الإرث العالمي.

إن الألفية الثانية للمعمودية مشروع خلود لا مشروع احتفال حيث يمكن القول إن احتفالية 2030 ليست مناسبة زمنية عابرة. فالاحتفال ينتهي أما الخلود الرمزي فيبدأ بعد انتهاء الاحتفال. وبالتالي وإن التحدي الحقيقي ليس تنظيم فعالية عالمية، بل ببناء سردية تبقى بعد 2030 لعقود وربما قرون. أي أن السؤال الاستراتيجي هو: كيف نحول الألفية الثانية للمعمودية من حدث إلى إرث؟

في العصور السابقة كان الخلود الرمزي ينتقل عبر الكتب، ثم عبر المؤسسات، ثم عبر الإعلام. أما اليوم فإنه ينتقل عبر البيانات والمنصات والخوارزميات. ولهذا فإن توثيق قصة السرديات الدينية كالمغطس رقمياً، وترجمتها عالمياً، وإتاحتها للذكاء الاصطناعي، أصبح جزءاً من هندسة الخلود الرمزي فما لا يُوثق رقمياً قد يضعف حضوره في ذاكرة المستقبل.

يخطو الأردن خطواته الأولى بمشروع هندسة المعنى الروحي والانتقال من المحلي الى العالمي؛ فبدلاً من تقديم الأردن باعتباره دولة تمتلك موقعاً دينياً مهماً، يمكن تقديمه باعتباره حارساً لذاكرة روحية عالمية، ومهندساً لمعنى إنساني مشترك. فالمغطس ليس ملكاً لجغرافيا محددة، بل جزء من التراث الروحي للبشرية. ومن هنا تصبح الألفية الثانية فرصة لإطلاق مشروع عالمي للسلام والتجدد والحوار الإنساني انطلاقاً من المكان الذي شهد معمودية السيد المسيح عليه السلام.

أخيرا

إذا كانت الثروات الطبيعية تمثل رأس المال المادي للأمم، فإن المواقع الدينية تمثل رأس مالها الرمزي. وهندسة الخلود الرمزي هي العملية التي تحول هذا الرصيد الروحي من قيمة كامنة إلى قوة حضارية وثقافية ودبلوماسية قادرة على صناعة التأثير العالمي.

إن هندسة الخلود الرمزي ليست محاولة لحفظ الماضي، بل فنّ تحويل المعنى الروحي إلى إرث إنساني قادر على العبور من جيل إلى جيل ومن قرن إلى قرن، بحيث يصبح المكان المقدس حاضراً في المستقبل بقدر حضوره في التاريخ.