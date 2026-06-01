إذا كنت تعاني من صداع عند تناول الآيس كريم بصورة متكررة، فمن المهم مراجعة ما إذا كانت هذه الحالة موجودة في تاريخ العائلة، وإعادة النظر أيضاً في أنواع الصداع الأخرى التي تعاني منها ولا صلة لها بما يعرف باسم "تجمّد الدماغ".

قد ينتابك فجأة وأنت تتناول مثلجات مفضلة لديك، في يوم صيفي شديد الحرارة، شعور وكأن جبهتك اخترقها مِعْول ثلج، وهو ألم حاد يبدو وكأنه ينبعث من أعماق الدماغ، ولا يكون أمامك سوى الجلوس في مكانك، شاعراً بضيق بينما يذوب الآيس كريم وتتساقط قطراته، حتى يزول الألم.

تقول أمال ستارلينغ، اختصاصية طب الأعصاب في مايو كلينك بولاية مينيسوتا الأمريكية، والتي تحب تناول الآيس كريم بنكهة الشوكولاتة: "صداع الآيس كريم شائع للغاية. وهو غير ضار، يأتي ثم يختفي".

والسؤال لماذا نتعرض لهذا العقاب عند تناول أشياء مثلجة بسرعة مفرطة؟ يتضح أن تجمّد الدماغ، الذي عانى منه أجيال من عشاق الآيس كريم على غير توقع منهم، له تاريخ يمتد لعقود من الإسهام في إحراز تقدم علمي، فضلاً عن كونه يكشف جوانب من صحتك أكثر مما تتصور.

ما هو تجمّد الدماغ؟

اعتاد معظمنا منذ الطفولة على تسميته بتجمّد الدماغ أو صداع الآيس كريم، ويُعرف لدى العلماء باسم "صداع المحفزات الباردة"، بحسب ستارلينغ.

ويرى الباحثون أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة حدوث "تبريد سريع لسقف الفم، أو حتى للجزء الخلفي في أقصى الحلق"، ويؤدي هذا التبريد إلى حدوث انقباض للأوعية الدموية بسرعة كبيرة، ثم تضطر لاحقاً إلى التمدد مجدداً من أجل استعادة تدفق الدم.

وتشرح ستارلينغ أن الألياف العصبية الناقلة للألم، الموجودة في جدران هذه الأوعية الدموية، ترتبط بالعصب ثلاثي التوائم، وهو العصب المسؤول عن معالجة إشارات الألم الواردة من الجبهة والوجه، ولهذا السبب يشعر المرء بصداع عند تناول الآيس كريم على هيئة ضغط وألم في الدماغ أو الجبهة، وليس داخل الفم.

وتشير البيانات إلى أن الأطعمة أو المشروبات المثلجة قد تتسبب أيضاً في حدوث خفقان للقلب، واضطراب نظام القلب، ولا سيما عند الرجال في منتصف العمر.