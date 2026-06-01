أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، أن قواته الجوية استهدفت قاعدة جوية استُخدمت في ما وصفه بهجوم أمريكي على برج اتصالات في جزيرة سيريك، لكنه لم يحدد موقع القاعدة.

بالتزامن، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

وأضافت أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق كانت ناتجة عن عمليات اعتراض نفذتها منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت تنفيذ ضربات استهدفت مواقع رادار ومنشآت للقيادة والسيطرة الخاصة بالطائرات المسيّرة في منطقتي غوروك وجزيرة قشم في إيران.

وقالت سنتكوم إن الضربات جاءت ردّاً على إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز MQ-1 فوق المياه الدولية، مضيفة أنها استهدفت أيضاً منظومات دفاع جوي ومحطة تحكم أرضية وطائرتين مسيّرتين هجوميتين.

وأكدت القيادة الأمريكية عدم وقوع إصابات في صفوف قواتها، مشيرة إلى أنها ستواصل حماية الأصول والمصالح الأمريكية في المنطقة.

في هذه الأثناء، تضاربت التصريحات الأمريكية والإيرانية حول إمكانية التوصل لاتفاق بين الجانبين لإنهاء الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وأنه سيكون اتفاقاً جيداً لواشنطن وحلفائها.