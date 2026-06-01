اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن سيطرة قواته على قلعة الشقيف في جنوب لبنان تمثل "تحولاً حاسماً" في الهجوم على حزب الله في لبنان.

فيما أعلن حزب الله، المدعوم من إيران، استهدافه مواقع للجيش الإسرائيلي وبنية تحتية في شلومي ونهاريا شمال إسرائيل، بينما دوت صفارات الإنذار في منطقة عكا.

وشوهد انفجار في سماء مدينة صفد شمال إسرائيل، الأحد، حيث استهدف وابل من الصواريخ القادمة من لبنان المنطقة وتم اعتراضها، وفقاً للجيش الإسرائيلي.

وقال نتنياهو في بيان مصوّر، الأحد: "اليوم عدنا إلى قلعة الشقيف بطريقة مختلفة، عدنا موحّدين ومصممين وأقوى من أي وقت مضى"، مضيفاً أن السيطرة على قلعة الشقيف "تحوّل حاسم. لقد كسرنا حاجز الخوف ونحن نعمل على كل الجبهات، في سوريا وغزة ولبنان".

وصرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، بأنه "بعد أربعة وأربعين عاماً من المعركة البطولية، وفي يوم إحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب لبنان الأولى (1982)، عاد الجنود إلى قمة قلعة الشقيف ورفعوا من جديد العلم الإسرائيلي فوقها".

ردَّ النائب عن حزب الله حسن فضل الله، قائلاً إن قلعة الشقيف "موقع أثري وطني. ولم يكن موقعاً عسكرياً للمقاومة"، مضيفاً أن رفع العلم الإسرائيلي هناك "يجب أن يثير مشاعر كل وطني مخلص".

واعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني أن "أهداف العدوان الإسرائيلي على لبنان، تتجاوز موضوع سلاح المقاومة إلى محاولة فرض وقائع جغرافية وسكانية جديدة، تمتد من جنوب سوريا إلى جنوب لبنان".

وجاء في بيان لحسن فضل الله نشرته الوكالة الوطنية للإعلام: "لا خيار لنا سوى مواصلة المقاومة والصمود، لا سيما وأن توسيع العدو لاحتلاله وإظهار أطماعه، هو حافز إضافي للتمسك بالمقاومة كخيار وطني لتحرير أرضنا والدفاع عن بلدنا".