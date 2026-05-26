مدن المستقبل: حين يصبح التحدي الحفاظ على إنسانية الإنسان

الدكتور زيد احمد المحيسن

بعد مئة سنة، قد تنجح البشرية في بناء مدن لا تعرف الظلام، ولا الازدحام، ولا التلوث، مدن تديرها العقول الإلكترونية بدقة تفوق الخيال. ستكون الطرقات ذكية، والمنازل حساسة لمشاعر سكانها، والآلات قادرة على القيام بمعظم الأعمال اليومية. قد تختفي الفوضى، لكن السؤال الأهم سيبقى: هل سيبقى الإنسان قادرًا على الشعور بالانتماء داخل هذا العالم الكامل تقنيًا؟

إن التحدي الحقيقي في المستقبل لن يكون بناء مدن ذكية، بل بناء مدن إنسانية. فالتكنولوجيا تستطيع تنظيم الحياة، لكنها لا تستطيع خلق الدفء الإنساني، ولا تعويض الحب والصداقة والرحمة والمعنى. قد تتمكن المدن المستقبلية من فهم حركة الناس، لكنها قد تعجز عن فهم وحدتهم الداخلية.

وفي عالم تتحكم فيه الخوارزميات بكل شيء، سيصبح الحفاظ على الروح الإنسانية أعظم معركة حضارية. ستحتاج البشرية إلى إعادة اكتشاف القيم التي تجعل الإنسان إنسانًا، لا مجرد رقم داخل نظام رقمي هائل.

وربما بعد قرن من الآن، لن تُقاس عظمة المدن بعدد أبراجها أو قوة أنظمتها الذكية، بل بقدرتها على حماية إنسانية ساكنيها، ومنحهم شعورًا بالحياة الحقيقية وسط عالم شديد الاصطناع.

فقد يعيش الإنسان في المستقبل داخل شقة تديرها الأوامر الصوتية، ويتنقل في مركبات ذاتية القيادة، ويعمل عبر عوالم افتراضية لا حدود لها، لكنه في المقابل قد يفتقد أشياء بسيطة كانت تمنح الحياة معناها الحقيقي: جلسة عائلية دافئة، حديثًا عفويًا مع صديق، أو لحظة تأمل صامتة بعيدًا عن ضجيج التكنولوجيا.

ومع التقدم الهائل، قد تصبح العلاقات الإنسانية أكثر هشاشة، إذ يمكن أن تحل الشاشات محل اللقاءات، والخوارزميات محل القرارات الشخصية، والذكاء الاصطناعي محل كثير من التفاعلات اليومية. وهنا يظهر السؤال الأخطر: هل سيقود الإنسان التكنولوجيا، أم ستقوده التكنولوجيا إلى نمط حياة يفقد فيه جزءًا من روحه تدريجيًا؟

إن مدن المستقبل لن تكون مجرد مبانٍ وشبكات رقمية، بل اختبارًا أخلاقيًا وحضاريًا للبشرية كلها. فإما أن تستخدم التكنولوجيا لبناء عالم أكثر عدلًا ورحمة وإنسانية، وإما أن تتحول المدن إلى فضاءات باردة يعيش فيها الإنسان وحيدًا رغم كل وسائل الاتصال.

ولهذا، فإن أعظم مشروع للمستقبل ليس تطوير الآلات فقط، بل حماية الإنسان من التحول إلى آلة. لأن الحضارة الحقيقية لا تُبنى بالتقنية وحدها، بل ببقاء القلب الإنساني حيًا وسط عالم يتغير بسرعة مذهلة. (ملاحظة : هذا المقال مستوحاه من أفكار ابني الغالي المهندس معن الذي يعيش في المانيا ويعمل في مجال الرقمنه وتحليل البيانات ومجال الذكاء الاصطناعي وذلك عبر محادثة جانبية عن الانسان ووقع الثورة الرقمية الحالية )