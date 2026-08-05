تسريبات آيفون برو.. هواتف أبل الرائدة لعام 2027 قد تأتي بشاشات أكبر دون حواف

خبرني - يصادف العام المقبل الذكرى السنوية العشرين لإطلاق هاتف آيفون، وتشير الشائعات إلى أن طرازات آيفون برو ستحصل على تصميم جديد كليًا. كما يكشف تسريب جديد عن أبعاد شاشات أكبر يُقال إنها قادمة مع هذه الهواتف.

وعندما احتفلت أبل بالذكرى السنوية العاشرة لآيفون في عام 2017، كانت قد أعدت طرازًا مميزًا للغاية للإطلاق، وهو آيفون إكس.



وتشير الشائعات إلى أن الشركة تستعد لتقديم شيء مميز بالقدر نفسه بمناسبة الذكرى السنوية العشرين العام المقبل، بحسب تقرير لموقع "9to5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ووفقًا للتسريبات، ستحصل هواتف آيفون برو للعام المقبل على شاشات منحنية من جوانبها الأربعة وخالية من الحواف، تلتف حول أطراف الجهاز.

كما قد يجري تقليص فتحة الـ"Dynamic Island" أو إزالتها بالكامل، ما يمنح الهاتف مظهرًا زجاجيًا متصلًا بالكامل.

ووفقًا لمنشور جديد من حساب التسريبات الشهير "Digital Chat Station"، تختبر "أبل" أيضًا أحجام شاشات جديدة، وهي كالتالي:

- آيفون برو: شاشة بقياس 6.4 بوصة، مقارنة بـ 6.3 بوصة حاليًا.

- آيفون برو ماكس: شاشة بقياس 7 بوصات، مقارنة بـ 6.9 بوصة حاليًا.

وسيحصل كلا الطرازين على زيادة في الحجم الفعلي مع الحفاظ على نسبة الأبعاد نفسها الموجودة في الطرازات الحالية، ما يعني أن زيادة مساحة الشاشة لن تكون ناتجة فقط عن تقليص الحواف.

وكانت "أبل" قد زادت آخر مرة أحجام شاشات هواتف برو في عام 2024، عندما ارتفع قياس شاشة آيفون 16 برو من 6.1 إلى 6.3 بوصة، بينما ارتفع قياس شاشة آيفون 16 برو ماكس من 6.7 إلى 6.9 بوصة.

ورغم أن الزيادة المتوقعة العام المقبل تبدو طفيفة، فإن تصميم الشاشة ذا الانحناءات الأربعة قد يجعل الهواتف تبدو مختلفة بشكل أكثر وضوحًا في المجمل.