اشتباكات مسلحة في مدينة الزاوية الليبية

خبرني - تشهد مدينة الزاوية الواقعة غرب ليبيا، منذ فجر اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وتوقف حركة السير وتعليق العمل.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الاشتباكات تدور بين مجموعتي "الفار" و"السلعة" قرب مصفاة النفط، وامتدت إلى مدينة صرمان، ما أدى إلى إغلاق الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلس والحدود التونسية.



فيما تداولت مصادر محلية أنباء عن مقتل 4 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح، إلى جانب تسجيل أضرار مادية طالت ممتلكات عامة وخاصة، بينها منازل وسيارات، وسط صمت رسمي.

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد من المواجهات التي تدور داخل أحياء سكنية، وسط تصاعد كثيف للدخان وسماع أصوات الرصاص بشكل متواصل.



وفي ظل استمرار الاشتباكات، دعت شركة الزاوية لتكرير النفط، العاملين في المناطق غير الآمنة لعدم الحضور إلى مقار عملهم، واعتبرت اليوم إجازة طارئة حفاظاً على سلامتهم.

كذلك أعلنت بلدية صرمان تعليق العمل في جميع الإدارات والمرافق التابعة لها، على خلفية تدهور الوضع الأمني.

من جهته، ذكر جهاز الإسعاف والطوارئ أن الطريق الساحلي الممتد من جسر بئر الغنم إلى الإشارة الضوئية بمنطقة الصابرية غير آمن، داعياً مرتادي الطريق لتجنب المرور عبره بسبب الاشتباكات المسلحة.

بدوره، دعا الهلال الأحمر فرع الزاوية، المواطنين إلى البقاء داخل المنازل، وتجنب الأماكن المفتوحة والابتعاد عن الأبواب والنوافذ والطوابق العليا، وعدم الخروج إلا بعد استقرار الأوضاع والتأكد من وجود مسارات آمنة.

يشار إلى أن التوترات الأمنية في مناطق غرب ليبيا متكررة رغم محاولات حكومة الوحدة الوطنية إنهاء ما تصفها بالميليشيات والجماعات المسلحة الضالعة في الجريمة المنظمة، حيث سبق أن نفذت قواتها عمليات أمنية في مدن غرب البلاد.