وانتقد قاسم رئيس الجمهورية جوزاف عون، قائلاً إنه "لم يعمل كحكم وجامع بل أصبح طرفاً ومفرقاً"، مضيفاً أن ذلك "لا ينسجم أبداً مع دوره وقوة لبنان".

وتأتي هذه الجولة من المفاوضات في وقت يشهد فيه جنوب لبنان توتراً مستمراً، بينما تسعى الوساطة الأمريكية إلى تثبيت التفاهمات الأمنية واحتواء التصعيد، في ظل استمرار الخلافات بشأن عدد من النقاط الحدودية وآليات تنفيذ الاتفاقات القائمة.