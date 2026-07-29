السياحة الأردنية ليست البترا فقط… ومكاتب السياحة الوافدة شريك النجاح الحقيقي

بدايةً، كل الشكر والتقدير للحكومة على حزمة الإجراءات التي أُعلنت لدعم القطاع السياحي، فهي خطوة إيجابية جاءت في وقت يحتاج فيه القطاع إلى الوقوف إلى جانبه، ونأمل أن تكون بداية لسلسلة من القرارات التي تعيد لهذا القطاع عافيته.

لكن لا بد من التذكير بأن السياحة الأردنية لا تختصر بالبترا وحدها، فالقطاع السياحي منظومة متكاملة تمتد من أم قيس إلى العقبة، وكل محافظة سياحية تستحق الاهتمام والدعم وفق احتياجاتها.

كما أود أن أؤكد على نقطة أراها في غاية الأهمية، مكاتب السياحة الوافدة هذه المكاتب هي خط الدفاع الأول عن السياحة الأردنية، وهي التي تحمل الأردن إلى العالم، لا تنتظر السائح بل تذهب إليه، وتسوق للمملكة في الأسواق العالمية، وتشارك في المعارض الدولية، وتبني العلاقات مع منظمي الرحلات، وتعمل في أصعب الظروف للحفاظ على حضور الأردن على الخارطة السياحية.

إن دعم مكاتب السياحة والسفر ليس دعماً لشركات خاصة، بل هو استثمار مباشر في تسويق الأردن واستقطاب المزيد من الزوار. فكل سائح يدخل المملكة تبدأ رحلته غالباً من مكتب سياحة بذل جهداً في التسويق والتعاقد والترويج، ثم تستفيد بعد ذلك الفنادق، والمطاعم، والأدلاء السياحيون، وشركات النقل، والأسواق التجارية، وكافة العاملين في القطاع.

لذلك، فإننا نتطلع إلى برامج دعم حقيقية لمكاتب السياحة والسفر، لأنها المحرك الرئيسي للسياحة الوافدة، ولأن تعافي هذا القطاع لن يكتمل إلا بدعم جميع مكوناته، وبنظرة وطنية شاملة تضع مصلحة السياحة الأردنية فوق كل اعتبار.

حمى الله الأردن، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية.

#اللهم_قوة