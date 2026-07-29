النائب السابق العكور: كوني قوية حتى تصيري مطلقة

خبرني - أثار النائب السابق الدكتور محمد علي العكور جدلاً واسعاً بعد نشره مقالاً حمل عنوان "كوني قوية... حتى تصيري مطلقة"، انتقد فيه ما وصفه بأفكار النسوية، معتبراً أنها تسهم في تفكك الأسرة وارتفاع معدلات الطلاق، وداعياً إلى التمسك بالقيم الأسرية والدينية للحفاظ على استقرار المجتمع.

وقال العكور إن بعض الخطابات النسوية تشجع المرأة، وفق رأيه، على التمرد على دورها داخل الأسرة والمطالبة بالمساواة بطريقة تنعكس سلباً على العلاقة الزوجية، معتبراً أن ذلك يقود إلى زيادة حالات الطلاق وما يرافقها من آثار اجتماعية ونفسية على الأطفال والأسرة.

وأضاف أن الأمومة وتربية الأبناء تمثلان ركائز أساسية في بناء المجتمع، داعياً إلى الحفاظ على تماسك الأسرة والابتعاد عن الأفكار التي يرى أنها تضعف بنيتها، كما ناشد الرجال عدم التهاون في حماية أسرهم، محذراً مما وصفه بـ"الحرب على الأسرة".

وجاءت تصريحات العكور في وقت تشهد فيه قضايا الأسرة والطلاق والنقاشات المرتبطة بحقوق المرأة والنسوية تفاعلاً واسعاً في الأردن، وسط تباين في الآراء بين مؤيدين ومنتقدين لهذه الطروحات.