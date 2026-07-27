أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل، رغم تهديدات عمدة المدينة، زهران ممداني، باعتقاله.

وتراجع ممداني عن تهديده الأسبوع الماضي، معترفاً بعدم وجود الصلاحيات القانونية التي تُخوّله اعتقال نتنياهو بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، أعلى محكمة في العالم مختصة بجرائم الحرب.

وصرّح نتنياهو لقناة فوكس نيوز الأمريكية، الأحد، بأنه "غير قلِق" بشأن تعهد ممداني السابق، واتهم عمدة نيويورك بـ"التحريض على الكراهية".

وقال نتنياهو: "من المفترض أن يكون عمدة لجميع سكان نيويورك، من اليهود والمسيحيين والمسلمين، الجميع، لكنه يحاول تأليب فئة على أخرى".

واستشهد نتنياهو بحادثتي طعن وقعتا في نيويورك، الخميس، حيث طَعن مشتبهٌ به رجلين أحدهما يهودي والآخر آسيوي على بُعد بضعة مبانٍ فقط.

وزعمت شرطة نيويورك أن المشتبه به صرخ بعبارة "الله أكبر" أثناء ارتكابه الجريمة، وأنه يواجه اتهاماً بارتكاب جرائم كراهية تتعلق بكل ضحية.

ونجا الرجلان من الهجمات، لكن كانت هناك إدانات قوية من قادة الجالية اليهودية والأمريكية الآسيوية في المدينة.

وفي أعقاب ذلك، صرّح نتنياهو بأن سكان نيويورك اليهود "خائفون الآن".