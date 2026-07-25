إيران: نحتفظ بحق الرد بعد غارة أوكرانيا على سفينة في بحر قزوين

خبرني - نددت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، بالهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، مؤكدةً أنها تحتفظ بحق الرد على هذه الغارة.

وكشفت الوزارة في بيان أن الانفجار الذي أعقب الغارة أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر. وأكدت أن هذا العمل ينتهك المادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة، ويُعد عملاً عدوانياً.

وقالت إن إيران "مسترشدةً بالمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما مبدأ الدفاع المشروع عن النفس، لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي".

وشددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن المسؤولية الكاملة عن "عواقب تصرفات النظام الأوكراني المتهورة"، بحسب تعبيرها، تقع على عاتق أوكرانيا وحلفائها فقط.

وفي وقت سابق من يوم السبت، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن أن القوات الأوكرانية استهدفت سفينة حربية روسية وسفناً تستخدم في نقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "حققنا أيضاً نتائج قوية للغاية من خلال الضربات بعيدة المدى في بحر قزوين، بما في ذلك استهداف سفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران". ولم يقدم زيلينسكي تفاصيل إضافية.

من جهته قال جهاز الأمن الأوكراني السبت إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت منصة فيلانوفسكي النفطية التابعة لشركة لوك أويل الروسية في بحر قزوين.

وأضاف في منشور على تطبيق تليغرام أن الهجوم استهدف أيضاً سفينتي شحن هما "بورت أوليا 2" و"بيجي"، اللتين يعتقد أنهما تشاركان في نقل شحنات عسكرية بين روسيا وإيران.