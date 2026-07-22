تطور جديد في قضية D4vd.. العثور على أدوات صادمة بمنزله

خبرني - كشفت تحقيقات شرطة لوس أنجلوس عن العثور على أدوات داخل منزل الموسيقي D4vd، من بينها صندوق وُصف بأنه «محرقة صغيرة».

وذلك ضمن التحقيقات الخاصة بقضية مقتل المراهقة سيليست ريفاس هيرنانديز، البالغة من العمر 14 عامًا. وخلال جلسة استماع تمهيدية عُقدت الثلاثاء 21 يوليو/ تموز، قال المحقق جوشوا بايرز، من قسم جرائم السطو والقتل في شرطة لوس أنجلوس الأمريكية، إن السلطات عثرت على الأداة خلف آلة بيانو داخل منزل بيرك، بعد تنفيذ أمر تفتيش بتاريخ 17 سبتمبر/ أيلول 2025.

وأوضح بايرز أن الأداة يمكن استخدامها «كمحرقة جثث صغيرة لحرق الأشياء بالكامل»، بحسب ما ورد في مذكرة الجلسة التي حصلت عليها مجلة «بيبول».

مستجدات قضية المغني D4vd

ووفقًا لما أورده الادعاء، فإن D4vd، البالغ من العمر 21 عامًا، اشترى صندوق الحرق عبر متجر «أمازون» بعد أسابيع من مقتل سيليست ريفاس هيرنانديز في 23 أبريل/ نيسان 2025. وأضاف الادعاء أن بيرك اشترى أيضًا أدوات أخرى، من بينها منشاران كهربائيان، وكيس مخصص للجثث، وحوض سباحة قابل للنفخ، إلى جانب أكياس غسيل متينة.

ويواجه بيرك اتهامات تشمل القتل، والاعتداء الجنسي المتكرر على طفلة دون الرابعة عشرة من العمر، إضافة إلى تشويه جثة بصورة غير قانونية، بينما يتمسك فريق الدفاع ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه. وبحسب ممثلي الادعاء، وقعت الجريمة عقب خلاف بين بيرك والضحية، قبل أن يُزعم أنه أخفى جثمانها داخل حقيبتين وضعهما في صندوق سيارة من طراز «تسلا» يملكها.

تحقيقات قضية D4vd

وأشارت التحقيقات إلى أن السلطات عثرت على أجزاء من جثة الضحية داخل ساحة لحجز السيارات في مدينة هوليوود خلال سبتمبر/ أيلول 2025، وذلك بعد أيام من حجز المركبة. وتُظهر وثائق القضية وجود علاقة سابقة بين بيرك وسيليست بدأت عندما كانت الأخيرة لا تزال قاصرًا، فيما ذكر الادعاء أن الرسائل المتبادلة بينهما تضمنت إشارات تتعلق بالحمل والإجهاض.

ويواجه بيرك، في حال إدانته، احتمال الحكم عليه بالسجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط أو تنفيذ عقوبة الإعدام، في حين لم يحسم مكتب المدعي العام في مقاطعة لوس أنجلوس حتى الآن قراره بشأن المطالبة بالعقوبة القصوى.