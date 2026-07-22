متهم باستدراج نساء لصالح جيفري إبستين.. العثور على دانيال سياد ميتًا

خبرني - عُثر على دانيال سياد، مكتشف عارضات الأزياء الذي ورد اسمه ضمن ملفات رجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين، ميتًا داخل منزله قرب العاصمة الفرنسية باريس، وفق ما أعلنت النيابة العامة في نانتير، الأربعاء.

وقالت النيابة إن تحقيقًا فُتح مساء الإثنين لتحديد ملابسات الوفاة، بعد العثور على جثة سياد في منزله بمدينة كولومب غرب باريس، وذلك عقب معلومات نشرتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

اتهامات بالاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر

وكان سياد يواجه شكاوى عدة، من بينها اتهامات بالاغتصاب، كما كان خاضعًا لتحقيق في باريس من قبل المكتب المختص بمكافحة الاتجار بالبشر، فيما كان ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه.

وظهر اسمه في أكثر من ألف وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي رُفعت عنها السرية، إذ أشارت الوثائق إلى علاقته بإبستين ومساعيه للتواصل مع نساء لصالحه.

وفي رسالة وجهها إلى إبستين عام 2014، شبّه سياد عمله في استقطاب النساء بعملية الصيد، قائلاً: "في هذا العمل أشعر أحيانًا كأنني صياد، أحيانًا أصطاد بسرعة، وأحيانًا لا أجد سمكًا".

وكان سياد قد أكد لاحقًا أن إبستين "استغل ثقته"، بعد أن كان اسمه مرتبطًا بملفات التحقيقات الخاصة بالمدان الأميركي بجرائم جنسية.

سلسلة وفيات مرتبطة بملف إبستين

وتأتي وفاته بعد وفاة وكيل عارضات الأزياء الفرنسي جان لوك برونيل داخل السجن عام 2022، بعدما أوقفته السلطات الفرنسية عام 2020 على خلفية اتهامات بتجنيد نساء لصالح إبستين.