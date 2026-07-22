كيف تتغلب على صدمات الطفولة؟

خبرني - تترك التنشئة في بيئات عائلية مضطربة أو قائمة على السيطرة والتهميش العاطفي آثاراً عميقة تنعكس على السلوكيات النفسية للأفراد في مرحلة البلوغ، حيث تظهر غالباً في صورة ترضية الآخرين المفرطة، أو التشكيك الدائم في الذات، أو الانعزال العاطفي.

وتشير الأبحاث النفسية الحديثة إلى أن هذه الاستجابات ليست عيوباً شخصية، بل هي آليات دفاعية ووسائل نجاة اكتسبها الجهاز العصبي للتكيف مع الضغوط المبكرة، مؤكدة إمكانية إعادة تشكيل هذه الأنماط وتحقيق التمكين الشخصي عبر خطوات عملية متدرجة.

لا تطلق أحكاما على نفسك

ووفقا لخبراء من "سايكولوجي توداي" تبدأ أولى خطوات التمكين الذاتي من الوعي والإدراك الفعال دون إطلاق أحكام قاسية على الذات؛ إذ يتيح هذا الوعي خلق مساحة زمنية بين المحفزات الخارجية والتفاعلات المشروطة سابقاً؛ ما يمنح الفرد فرصة التمييز بين ردود الأفعال الناتجة عن تجارب الماضي والمواقف الحاضرة.

مواقف يومية بسيطة

ويتعزز هذا المسار من خلال استعادة القدرة على اتخاذ القرار عبر مواقف يومية بسيطة وتراكمية، مثل التمهل قبل الإجابة، أو طلب وقت للتفكير؛ ما يدرب الجهاز العصبي تدريجياً على الاستقلالية التي أضحت الخيار الآمن.

وتشكل الحماية العاطفية عبر وضع الحدود الشخصية الركن الأساسي في عملية التعافي، حيث تُعد الحدود وسيلة ملموسة لاحترام الذات وتوضيح المسؤوليات الفردية.

ورغم أن القلق أو الشعور بالذنب قد يرافقان التمسك بالحدود الفردية في البداية نتيجة النمط التربوي السائد، إلا أن الاستمرار في ممارستها يرسخ مفهوم الأولوية العاطفية والصحة النفسية للفرد.

علاجات نفسية

وبحسب الخبراء النفسيين، هناك 3 استراتيجيات قائمة على الأدلة لتعزيز التعافي من الطفولة الصعبة، وهي:

المرونة العصبية والعلاج الموجه

تساعد أساليب العلاج المعتمدة، مثل العلاج السلوكي المعرفي (CBT) وعلاج حركة العين وإعادة المعالجة (EMDR)، على إعادة هيكلة الأنماط الفكرية التكيفية الخاطئة وإعادة معالجة الذكريات الصادمة.

وتؤكد الأبحاث النسيجية المنشورة في مجلة JAMA Psychiatry فاعلية علاج EMDR في تقليل أعراض إجهاد ما بعد الصدمة.

تنظيم المشاعر والجهاز العصبي

غالباً ما تترك الصدمات الجهاز العصبي الذاتي في حالة من الاستثارة المفرطة. وتعمل المقاربات الجسدية وممارسات اليقظة الذهنية، المدعومة بدراسات التصوير العصبي، على تقليل استجابة اللوزة الدماغية وتعزيز عمل القشرة المخية قبل الجبهية، مما يحسّن الضبط الذاتي للمشاعر.

الترميم العلائقي والدعم الاجتماعي

تؤكد دراسة أجراها باحثون في جامعة هارفارد عن تطور البالغين أن العلاقات الإنسانية الآمنة والداعمة في مرحلة البلوغ تعمل كحاجز وقوي ضد صدمات الطفولة المبكرة، مما يساعد الأفراد على التخلي عن آليات النجاة القديمة، مثل الإفرط في إرضاء الآخرين أو الانعزال العاطفي.

ماذا يحدث عند إهمال آلام الطفولة؟

ووفقاً لدراسة مرجعية بارزة أجرتها مراكز التحكم بالأمراض والوقاية منها (CDC) بالتعاون مع مؤسسة كايزر برماننت، فإن إهمال علاج آلام الطفولة يرفع على المدى الطويل من مخاطر الإصابة بالاهتزاز العاطفي، والاضطرابات النفسية، والأمراض المزمنة.

ومع ذلك، تؤكد المرونة العصبية للدماغ أن دماغ البالغين يمتلك القدرة المستمرة على التعافي وإعادة تشكيل هذه الأنماط.

وفي النهاية، يتمثل التمكين الشخصي في تحويل احترام الذات إلى سلوكيات ملموسة تُعلي من قيمة الصدق مع النفس والتوافق الداخلي على حساب السعي لإرضاء الآخرين.

وتتيح هذه المسارات للأفراد التحرر من الأدوار العائلية القديمة والتوقعات المفروضة عليهم، لبناء حياة أكثر استقراراً وقائمة على التوجيه الذاتي والثقة المتجددة.