كيف يتعايش التونسيون مع انقطاع الكهرباء والمياه في ظل موجة الحر الشديدة؟

خبرني - في وقت تسجل تونس درجات حرارة مرتفعة مع ذروة فصل الصيف، يواجه آلاف المواطنين تحديا يوميا يتمثل في الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه، وهو واقع انعكس على تفاصيل الحياة اليومية، بدءا من المنازل ووصولا إلى المستشفيات والقطاعات الاقتصادية والخدمية.

وبينما تؤكد السلطات أن بعض الانقطاعات تأتي في إطار حماية المنظومة الكهربائية، تتزايد الانتقادات السياسية والنقابية والشعبية بشأن تكرارها واتساع نطاقها، وسط مطالب بإصلاحات عاجلة للبنية التحتية.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إصلاح قطاعي الكهرباء والمياه، على خلفية الانقطاعات المتواصلة التي تتزامن مع موجة حر شديدة تشهدها البلاد، معتبرا أن استمرار الأعطال يكشف عن مشكلات هيكلية تحتاج إلى حلول جذرية، وليس إلى إجراءات ظرفية.

ويأتي موقف الاتحاد في وقت تتواصل الانقطاعات الدورية للكهرباء والمياه في مناطق عدة، ما أدى إلى تزايد معاناة السكان، خصوصا في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمناطق الداخلية التي تعاني أصلا من ضعف الخدمات.

وفي السياق ذاته، انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد تكرار انقطاع التيار الكهربائي وتزامنه في مناطق مختلفة، متوعدا بمحاسبة المقصرين.

جاءت تصريحات سعيد خلال زيارة أجراها، مساء السبت 18 يوليو/ تموز، إلى مجمع مياه غدير القلة في منطقة المرناقية غربي العاصمة تونس، وهو أكبر منشأة لإنتاج مياه الشرب ومعالجتها وتوزيعها في البلاد ويتبع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وقال سعيد إن "انقطاع الكهرباء في أوقات معينة أمر غير طبيعي"، مضيفا أن انقطاع التيار قد يحدث في مختلف الدول، لكن لفترات محدودة وليس بهذا التواتر وفي مناطق عدة وفي التوقيت نفسه.

وأكد أن كل من أخل بمسؤوليته سيتحمل تبعات ذلك، في رسالة اعتبرها مراقبون تعبيرا عن تصاعد القلق الرسمي من تداعيات الأزمة، خاصة مع تزايد شكاوى المواطنين.