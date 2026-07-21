أعلن الحوثيون في اليمن فرض "حصار بحري" على السعودية، حيث قال المتحدث العسكري باسم الجماعة المدعومة من إيران إن الحصار سيبدأ فوراً، وإنه يأتي ردّاً على الحصار السعودي المفروض على الموانئ والمطارات في شمال غربي اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين.

ولم يقدّم المتحدث تفاصيل كثيرة عن الحصار، لكنّ مسؤولاً إعلامياً حوثياً قال إن الجماعة ستغلق مضيق باب المندب، الذي يمثل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، أمام السفن السعودية.

بدورها قالت السعودية عبر المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة بدأت تنفيذ إجراءات لحماية سفن التحالف أثناء عبورها مضيق باب المندب، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

ووصف المالكي اتهامات الحوثيين بإغلاق الموانئ والمطارات اليمنية بأنها "مضللة"، وقال إن أكثر من 300 سفينة تجارية دخلت موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال النصف الأول من عام 2026، محملةً بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء.

وحمّل المالكي الحوثيين مسؤولية توقف مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، متهماً الجماعة برفض مبادرات لاستئناف الرحلات الجوية من المطار وإليه.

وأضاف أن التحالف سيردّ "بحزم وقوة" على أي تهديد حوثي للسفن العابرة، معتبراً أن هذه التهديدات تخالف القانون الدولي وتندرج ضمن أعمال القرصنة البحرية.

واكتسب البحر الأحمر أهمية حيوية لشحنات النفط السعودية خلال الحرب الأمريكية - الإسرائيلية مع إيران، التي أدت إلى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في الخليج.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من أخطر تصعيد في الصراع بين الحوثيين والسعودية، منذ دخول هدنة غير رسمية حيز التنفيذ عام 2022.