استحق وانغ جيبينغ، الذي يعمل في توصيل طلبات الأطعمة، جائزة لوشون الأدبية الرفيعة، وذلك عن مجموعته الشعرية المُسماة بـ"تحليق منخفض".

وانغ، البالغ من العمر 56 عاماً، يقول إنه كتب بعضاً من قصائد هذه المجموعة على قصاصات أوراق، فيما بين الطلبيّات التي كان يقوم بتوصيلها.

موضوع هذه المجموعة استقاه وانغ من خبراته اليومية في توصيل الأطعمة كسائق "ديليفري- توصيل" منذ عام 2019.

ولاقتْ أشعار وانغ ومقالاته المنشورة صدىً وتجاوباً واسعاً، ما أكسبه شهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُمكن أن يُنسَب وانغ إلى جماعة العمال أصحاب الياقات الزرقاء من ذوي الكتابات الأدبية التي تسلط الضوء على تلك الضغوط التي يواجهها الإنسان المعاصر في الصين تحت وطأة ما يُعرف بـ"اقتصاد العمل المؤقت".

وبالنسبة لوانغ، فإن التتويج بهذه الجائزة الأدبية الرفيعة يكلّل عقوداً من المعاناة في حياته المهنية.

ويحكي وانغ عن يوم إعلان فوزه بالجائزة، قائلاً: "حبستُ أنفاسي وكاد التوتر يمزّقني... وما أن كُشف عنها، حتى هدأتْ سَورتي".

ولكن سرعان ما عاودته الضغوط النفسية بفضل الاهتمام الإعلامي الذي أثاره الفوز بالجائزة، وفقاً لوانغ.