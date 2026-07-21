شهدت السنوات العشر الأخيرة زيادة في أعداد أصحاب الياقات الزرقاء من العمال الصنيين الذين وجدت كتاباتهم صدى في عالم الأدب.

ومن ذلك، كتاب "أوصّل الطرود في بكين" الصادر في 2023 والمنتمي إلى أدب المذكّرات لصاحبه هُو أنيان، والذي تصدّر قائمة الكتب الأفضل مبيعاً في الصين.

وخارج الصين، حصل كتاب هُو أنيان على اهتمام إعلاميّ، ليترجَم إلى اللغة الإنجليزية ويُنشر العام الماضي.

أيضاً، كتاب "أنا فان يوسو" الذي يحكي معاناة عاملة مهاجرة في إطار من السيرة الذاتية، وجد صدى واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في عام 2017 وأكسب مؤلفته - فان يوسو - شهرة منقطعة النظير.

جدير بالذكر أن لوشون، الذي تحمل الجائزة اسمه هو أحد أعظم أدباء الصين في القرن العشرين، وقد اشتُهر بحِسّه الساخر في روايات ينقُد من خلالها أعرافاً وتقاليد سائدة في المجتمع الصيني.

وتجد كتابات لوشون اهتماماً بين شباب الصين المعاصر، حتى أنهم أطلقوا اسم إحدى الشخصيات في رواياته "كونغ ييغي" على كل مَن يجد صعوبة في تأمين وظيفة هذه الأيام.