قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب ، إنه أجرى "محادثة جيدة جداً" مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، وناقش معه "إزالة الألغام من مضيق هرمز".

وقال ترمب في منشور ⁠على منصته تروث سوشال، "ناقشنا نفط بحر الشمال والتجارة والتحالف العسكري وإزالة الألغام من مضيق هرمز والعديد من الموضوعات الأخرى. كانت المكالمة مثيرة للاهتمام، وسارت على ما يرام"، مضيفاً أنه سيلتقي ببيرنهام "في ‌المستقبل القريب"، من دون أن يحدد موعداً.

وانتقد ترمب ، رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر، بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران فضلاً عن ‌قضايا ⁠الهجرة والطاقة وتنظيم قطاع التكنولوجيا.

في المقابل، قال مكتب بيرنهام إنه أكد لترمب أن لندن ستلتزم بالدفاع والأمن وستساعد في دعم إعادة فتح مضيق ⁠هرمز بأمان.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان بشأن المكالمة الهاتفية التي جرت بعد فترة وجيزة من تولي بيرنهام منصبه، "عرض الرئيس (ترمب ) أحدث المستجدات بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ⁠وأوضح رئيس الوزراء التزام المملكة المتحدة بتأمين حركة الملاحة البحرية في ⁠مضيق هرمز لدعم سلاسل التوريد العالمية وخفض التكاليف ⁠على الشركات والأسر في أنحاء البلاد".

وتوترت العلاقات بين ترمب وستارمر عندما رفضت بريطانيا في البداية طلباً أمريكياً باستخدام القواعد البريطانية لشن ⁠ضربات على إيران. وأذن ستارمر لاحقاً للولايات المتحدة باستخدام القواعد.

في الأثناء، قال بنك غولدمان ساكس إن سعر خام برنت قد يتجاوز 120 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من هذا العام، ‌وقد يبلغ متوسطه 100 دولار للبرميل العام المقبل، إذا استمر انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز ولم يتعافِ إنتاج دول الخليج تماماً إلا بحلول نهاية 2027.

ويأتي ذلك، فيما قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إنها أنهت جولة جديدة من الضربات على إيران عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في 20 يوليو/تموز.