وترى داناي بورتولو أن النهج التشاركي الذي اتُبع في تصميم المنطقة المحمية في ياروس يمكن أن يشكل نموذجاً تحتذي به مناطق أخرى.

وتقول: "جمع هذا النهج عدداً كبيراً من الأطراف المعنية للحوار ومناقشة ما تمثله ياروس بالنسبة إليهم، وما ينبغي فعله لحمايتها. وقد استغرقت العملية وقتاً، لكنها كانت جديرة بالجهد".

وفي تطور إيجابي، بدأت أعداد فقمة الراهب المتوسطية تتعافى خارج ياروس أيضاً، بفضل حماية موائلها الأساسية وتغير مواقف الصيادين منها. ويقول كوتوماتاس إن الصيادين لم يعودوا يفجرون الفقمات داخل الكهوف، كما كان يحدث في الماضي.

ومع ابتعاد القارب السريع عن الجزيرة، يتلاشى السجن المهجور تدريجياً في الأفق. وفي مكان ما قرب الكهوف أسفل المنحدرات، ترضع فقمات الراهب صغارها على الشواطئ المفتوحة.

وتقول ماريا سالوميدي: "ياروس جزيرة للأمل. لكننا نحتاج إلى ألف ياروس أخرى في أنحاء اليونان، وعندها ربما نكون قد بدأنا نسير في الاتجاه الصحيح".