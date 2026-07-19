ألياف الشوفان تكشف فوائد جديدة لصحة الكبد والأمعاء

خبرني - أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة "Nutrients" العلمية أن الشوفان قد يساعد في الحد من تلف الكبد لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

درس العلماء أثناء أبحاثهم تأثير بيتا جلوكان، وهي نوع من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، تتوفر بكثرة في الشوفان ونخالته، واختبروا تأثير هذه الألياف على فئران مخبرية مصابة بالسكري من النوع الثاني، إذ أعطيت الحيوانات جرعات متفاوتة يوميا لمدة عشرة أسابيع.

وأظهرت النتائج أن إضافة بيتا جلوكان إلى النظام الغذائي للفئران ساهمت في تحسين مستويات سكر الدم لديها، وحسّنت من تحمل الغلوكوز، وقللت من تلف خلايا الكبد، كما انخفضت لدى حيوانات التجارب مستويات الدهون الثلاثية الضارة، وبعض أنزيمات الكبد، والمواد التي تسبب الالتهابات في الجسم، بما في ذلك إنترلوكين-6، وهو بروتين تنتجه خلايا الجسم أثناء العدوى والالتهابات.

يعزو الباحثون هذا التأثير إلى تغيرات في تركيبة البكتيريا المعوية لدى فئران التجارب، فبعد تناول بيتا جلوكان، ازدادت البكتيريا النافعة التي تدعم حاجز الأمعاء لدى الحيوانات، وانخفض عدد الكائنات الدقيقة المرتبطة بالالتهاب.

وكانت دراسة علمية قد أظهرت أيضا أن أصناف الشعير الغنية بمادة البيتا جلوكان تحفز بشكل خاص إنتاج البيوتيرات، وهو حمض دهني قصير السلسلة يساعد في دعم صحة الأمعاء، وتقليل الالتهابات، ويعد مصدرا للطاقة لخلايا جدار الأمعاء، وبينت دراسة أخرى أجراها باحثون من جامعة برشلونة أن النظام الغذائي الغني بالألياف القابلة للتخمّر والبوليفينولات قد يدعم صحة ميكروبات الأمعاء ويعزز الاستجابة المناعية.