طفيلي معوي يضرب الولايات المتحدة

خبرني - أصاب تفش غامض لطفيلي معوي آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ما دفع مسؤولي الصحة العامة إلى تكثيف التحقيقات لمعرفة مصدر العدوى.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بداء "سيكلوسبورا" في الولايات المتحدة عدة آلاف، مع استمرار ارتفاع الأرقام ووجود حالات أخرى قيد المراجعة، فيما سجلت ميشيغان وحدها أكثر من 4300 إصابة.

وينتج داء "سيكلوسبورا" عن طفيلي يحمل الاسم نفسه، ويرتبط غالبا بتناول أطعمة ملوثة، خاصة المنتجات الزراعية الطازجة. ولا ينتقل المرض عادة من شخص إلى آخر، إذ يحتاج الطفيلي إلى المرور بمراحل معينة في البيئة قبل أن يصبح قادرا على التسبب بالعدوى.

وتظهر أعراض الإصابة خلال فترة تتراوح بين يومين وأسبوعين من التعرض للطفيلي، وتشمل الإسهال المائي المستمر وتقلصات المعدة والغثيان والإرهاق وفقدان الشهية وانخفاض الوزن.

ويمكن علاج المرض بالمضادات الحيوية، لكن عدم تلقي العلاج قد يؤدي إلى استمرار الأعراض لأسابيع والتسبب في الجفاف. وقد احتاجت حالة واحدة من كل 11 حالة تقريبا إلى دخول المستشفى، في حين لم تسجل أي وفيات مرتبطة بالتفشي حتى الآن.

وأوضح خبراء أن الطفيلي ينتقل عبر التلوث البرازي-الفموي، حيث يمكن أن تصل أكياسه إلى المحاصيل الزراعية من خلال المياه أو التربة الملوثة ببراز شخص مصاب. وتحتاج هذه الأكياس إلى فترة تتراوح بين سبعة و15 يوما في البيئة حتى تصبح معدية.

وقال الدكتور مارك بيمينتل، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى سيدارز-سيناي، إن الأمراض المنقولة بالغذاء، مثل داء "سيكلوسبورا"، قد تؤثر في الجهاز الهضمي وتسبب اضطرابات في الميكروبيوم، ما قد يؤدي إلى استمرار بعض الأعراض لفترات طويلة.

ويختلف هذا الطفيلي عن بعض مسببات الأمراض الأخرى المنقولة بالغذاء، إذ لا يرتبط بالحيوانات الزراعية، فالإنسان هو المضيف الطبيعي الوحيد له.

أطعمة تثير القلق خلال التفشي

يركز المحققون حاليا على الخس والخضراوات الورقية باعتبارها مصادر محتملة للعدوى، بعدما لاحظ مسؤولو الصحة في ميشيغان تكرار ظهور الخس في إفادات المصابين.

ورغم تأكيد المسؤولين أن معظم المنتجات الزراعية آمنة، فإن بعض الأطعمة تعد أكثر عرضة للتلوث، خاصة السلطات المعبأة والخلطات الجاهزة، حتى تلك التي تحمل عبارة "مغسولة مسبقا".

وقال خبير سلامة الأغذية جيسون ريس إن المنتجات الأكثر إثارة للقلق تشمل السلطات المعبأة، والأعشاب الطازجة مثل الكزبرة والريحان، والبصل الأخضر، والبازلاء الثلجية، والخضراوات الورقية، وبعض أنواع التوت.

وأشار إلى أن المنتجات المقطعة والمخلوطة والمعبأة قد تكون أكثر عرضة للتلوث بسبب كثرة مراحل التعامل معها، كما أن غسلها مسبقا لا يعني خلوها من المخاطر، إذ يمكن أن تتعرض للتلوث خلال مراحل النقل أو التخزين.

وتعد الأعشاب الطازجة من المنتجات التي يصعب تنظيفها جيدا بسبب طبيعة أوراقها الرقيقة، إضافة إلى أنها غالبا ما تؤكل نيئة. كما يمكن أن تعلق أكياس الطفيلي في الأسطح الخشنة لبعض الفواكه مثل التوت، ما يجعل إزالتها أكثر صعوبة.

وأكد أطباء أن غسل المنتجات بالماء وحده قد لا يكون كافيا للقضاء على الطفيلي بشكل كامل، إذ يمكن أن يلتصق بأسطح الخضراوات والفواكه ويتغلغل في الشقوق الصغيرة الموجودة عليها.

لا ينصح مسؤولو الصحة بتجنب تناول الفواكه والخضراوات بشكل كامل، بل باتباع خطوات تقلل خطر الإصابة، واختيار المنتجات الأقل عرضة للتلوث.

وتعد رؤوس الخس الكاملة خيارا أكثر أمانا من خلطات السلطة الجاهزة، مع ضرورة إزالة الأوراق الخارجية وغسل الأوراق المتبقية جيدا تحت الماء الجاري.

كما تعد الفواكه والخضراوات المجمدة أو المعلبة بدائل أكثر أمانا، لأن عمليات المعالجة مثل الطهي والتجميد تساعد على القضاء على الطفيلي. وتبقى الخضراوات المطهية الخيار الأكثر أمانا، إذ تقضي الحرارة على الطفيلي عند درجات حرارة مرتفعة.

وتوفر بعض المنتجات ذات القشرة الخارجية، مثل الموز والأفوكادو والبرتقال والبطيخ والخيار والأناناس، حماية طبيعية، شرط غسل القشرة جيدا قبل التقطيع. كما أن تقشير بعض الخضراوات والفواكه، مثل الجزر والبطاطا والتفاح، يساعد على تقليل خطر التعرض للتلوث.

وينصح الخبراء بغسل الفواكه والخضراوات تحت ماء جار قبل تناولها، حتى إذا بدت نظيفة، مع فصل الأوراق في الأعشاب الطازجة وغسلها جيدا.

ولا يُنصح باستخدام الصابون أو مواد التبييض لتنظيف المنتجات الغذائية، كما لم تثبت فعالية الخل أو صودا الخبز أو النقع في الماء المالح في إزالة الطفيلي أكثر من الماء الجاري.

ويحذر الخبراء من التلوث المتبادل داخل المطبخ، داعين إلى استخدام ألواح تقطيع وأدوات نظيفة عند إعداد الفواكه والخضراوات، وحفظها بعيدا عن اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية.

كما تبقى نظافة اليدين وتعقيم أسطح المطبخ من أهم الإجراءات للحد من انتشار العدوى.