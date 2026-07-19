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تحذير عاجل لأولياء الأمور: هذا الصندل قد يقتل طفلك.

  • 19 تموز 2026
  • 09:09
تحذير عاجل لأولياء الأمور هذا الصندل قد يقتل طفلك

خبرني - أعلنت شركة "تارغيت" الأمريكية سحب نحو 211 ألف زوج من صنادل الأطفال من علامتها التجارية "كات آند جاك"، بعد رصد خلل في التصميم قد يعرّض حياة الأطفال للخطر.
ووفقا للهيئات التنظيمية، فإن اللآلئ البلاستيكية المزينة للصندل يمكن أن تنفصل بسهولة، مما يجعلها قابلة للابتلاع وتشكل خطر الاختناق، وهو ما قد يؤدي إلى إصابات بالغة أو الوفاة في الحالات الحرجة.

ورغم أن الشركة تلقت 23 بلاغا حول سقوط هذه الزينة، إلا أنه لم يتم تسجيل أي إصابة فعلية بين الأطفال حتى الآن.

وفي ردها على الواقعة، نصحت "تارغيت" جميع العملاء بالتوقف فورا عن استخدام هذا المنتج، وإعادته إلى أقرب فرع لاسترداد كامل المبلغ دون أي شروط.

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