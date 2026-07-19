براعم البروكلي.. كنز طبيعي لتقوية العظام

خبرني - أظهرت دراسة نشرتها مجلة "Food & Function" العلمية أن مستخلص براعم البروكلي تحتوي على مواد تساعد في تقوية النسيج العظمي.

عمل الباحثون خلال الدراسة على خلايا جذعية بشرية قادرة على التحول إلى خلايا بانية للعظم - وهي الخلايا المسؤولة عن تكوين أنسجة عظمية جديدة، وتبين أنه بعد معالجة هذه الخلايا بمستخلص براعم البروكلي الصغيرة، كثّفت هذه الخلايا تكوين الأساس المعدني للعظام المستقبلية.

ولوحظ التأثير الأقوى عند استخدام تركيزات عالية من المستخلص، حيث ارتفع نشاط أحد المؤشرات الرئيسية لتكوين العظم بأكثر من ثلاثة أضعاف، كما ازداد نشاط الجينات المرتبطة بنمو العظام وتمعدنها.

ومن النتائج المهمة الأخرى التي رصدتها الدراسة لتأثير المستخلص، تعزيز الحماية المضادة للأكسدة داخل الخلايا، إذ يشير العلماء إلى أن الإجهاد التأكسدي قد يسرّع من تآكل النسيج العظمي ويسهم في ظهور هشاشة العظام، لذا فإن الحد منه قد يدعم صحة العظام بشكل غير مباشر.

وعزا الباحثون هذه الفوائد إلى المحتوى الغني بالغلوكوزينولات، وهي مركبات طبيعية تتوافر بكثرة في براعم البروكلي الصغيرة، إذ تحتوي هذه النبتات الفتية على كميات أكبر بكثير من تلك الموجودة في النباتات الناضجة.

وكانت دراسة صينية نشرتها مجلة Nutrients العلمية قد أظهرت أيضا أن الجمع بين مركبات مشتقة من البروكلي وحمض أميني يعرف بـ"الليوسين" قد يسهم في إبطاء فقدان الكتلة العضلية المرتبط بالتقدم في السن، وأن هذا المزيج يقلل من ضمور العضلات ومن العمليات الالتهابية والآليات المرتبطة بتفكك النسيج العضلي.