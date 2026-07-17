شارع طلال… حين تتحول الدراما إلى ذاكرة وطن

بقلم: مصطفى العضايلة

ليست كل الأعمال الدرامية تُنتج بهدف الترفيه فحسب، فبعضها يتجاوز حدود الشاشة ليصبح وثيقة تحفظ ذاكرة الشعوب، وتعيد قراءة التاريخ بلغة الفن. ومن هذا المنطلق، يأتي مسلسل “شارع طلال” بوصفه مشروعًا وطنيًا وثقافيًا يوثق مرحلة مفصلية من تاريخ الأردن، ويستحضر تفاصيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي رافقت المجتمع الأردني بين عامي 1952 و1999.

ويحمل هذا العمل توقيع مجموعة المركز العربي للإنتاج الإعلامي والفني، إحدى أبرز المؤسسات العربية التي أسهمت على مدى عقود في ترسيخ مكانة الدراما الأردنية والعربية، بقيادة رئيسها التنفيذي الأستاذ طلال عدنان العواملة، الذي تبنى رؤية تؤمن بأن الدراما ليست صناعة ترفيهية فحسب، بل رسالة ثقافية ومسؤولية وطنية تسهم في صون الهوية وتوثيق التاريخ ونقل الحكاية للأجيال القادمة.

لا يقدم “شارع طلال” أحداثًا وشخصيات درامية فقط، بل يعيد إحياء ملامح الأردن كما عرفه الآباء والأجداد؛ شوارعه، وأسواقه، وعلاقاته الاجتماعية، وتحولاته السياسية والاقتصادية، في صورة تعكس أصالة المجتمع الأردني وتنوعه. إنه عمل يرسخ مفهوم أن تاريخ الأردن زاخر بالقصص التي تستحق أن تُروى، وأن الدراما قادرة على تحويل هذه القصص إلى ذاكرة بصرية تصل إلى كل بيت عربي.

إن نجاح “شارع طلال” لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه إنجازًا لشركة إنتاج أو لفريق عمل فقط، بل باعتباره نجاحًا وطنيًا يعكس قدرة الأردن على إنتاج أعمال درامية ذات جودة عالية، قادرة على المنافسة عربيًا. فكل نجاح يحققه هذا العمل ينعكس على صورة الدراما الأردنية، ويؤكد امتلاكها للكوادر المبدعة من كتاب ومخرجين وممثلين وفنيين، ممن يعملون بإيمان راسخ بأن الفن هو أحد أهم أدوات القوة الناعمة في بناء صورة الوطن.

ومن هنا، فإن دعم هذا العمل لا يمثل مجرد تشجيع لمسلسل تلفزيوني، بل هو دعم للمشهد الثقافي والإبداعي الأردني، وإسهام في إيصال الرواية الأردنية إلى الجمهور العربي. فكل مشاهدة، وكل مشاركة، وكل كلمة تُكتب عن “شارع طلال”، تسهم في تعزيز حضور الدراما الأردنية، وترسخ مكانتها باعتبارها منصة تحفظ التاريخ، وتعبر عن هوية المجتمع، وتقدم الأردن بالصورة التي يستحقها.

لقد أثبتت التجارب أن الأعمال التي تنطلق من هوية وطنية صادقة هي الأكثر قدرة على البقاء في وجدان الجمهور. ومن هذا المنطلق، فإن “شارع طلال” ليس مجرد مسلسل يُعرض في موسم درامي، بل مشروع وطني يوثق مرحلة من تاريخ الأردن، ويجسد ذاكرة شعب، ويؤكد أن نجاح الدراما الأردنية هو نجاح للوطن بأكمله، ورسالة حضارية تعكس ثقافته، وتاريخه، وإبداع أبنائه.