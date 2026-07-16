شاشات «Flex Titanium».. سامسونغ تعالج عيوب الهواتف القابلة للطي

خبرني - كشفت شركة سامسونغ عن تقنية جديدة تحمل اسم Flex Titanium، تمهد لاعتمادها في الجيل المقبل من هواتف Galaxy القابلة للطي.



تستهدف الشركة من التقنية تحسين متانة الشاشات وتقليل ظهور التجعد، مع الحفاظ على التصميم النحيف الذي يميز هذه الفئة من الهواتف.

وتعتمد Flex Titanium على إعادة تصميم البنية الداخلية للشاشة، بما يحقق توازنًا بين قوة التحمل وسهولة الطي، وهو أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات المطورة للهواتف القابلة للطي.

7 أجيال من التطوير وراء التقنية الجديدة

وأوضحت سامسونغ أن التقنية الجديدة جاءت نتيجة الخبرات التي اكتسبتها الشركة عبر سبعة أجيال من هواتف Galaxy القابلة للطي، إذ تجمع بين غشاء مصنوع من سبيكة التيتانيوم ولوح داعم من المعدن نفسه، بما يعزز صلابة الشاشة مع الحفاظ على قدرتها على تحمل عمليات الطي المتكررة.

وأشارت الشركة إلى أن تطوير Flex Titanium جاء استجابةً لملاحظات المستخدمين، الذين طالبوا بشاشات أكبر مساحة وأكثر انغماسًا، مع تقليل وضوح التجعد، إلى جانب تقديم هواتف أخف وزنًا وأكثر قدرة على تحمل الاستخدام اليومي.

مواد جديدة تعزز الصلابة دون زيادة السماكة

وأكدت سامسونغ أن الغشاء الجديد المصنوع من سبيكة التيتانيوم والمثبت أسفل شاشة OLED يتمتع بدرجة صلابة تزيد بنحو 20 مرة مقارنة بالغشاء البوليمري المستخدم في الأجيال السابقة، مع الاحتفاظ بسماكة فائقة النحافة، بما يمنح الشاشة دعمًا أكبر دون التأثير في نحافة الهاتف.

كما طورت الشركة لوحًا داعمًا جديدًا من التيتانيوم يعتمد تقنية متقدمة لمعالجة الثقوب، بما يحسن التصاق اللوح بالشاشة ويحد من الفراغات الهوائية، ويوفر دعمًا أكثر اتساقًا أثناء فتح الهاتف وإغلاقه، مع الحفاظ على مرونة البنية لتحمل الاستخدام المتكرر.

ألوان أكثر حيوية واستهلاك أقل للطاقة

وأوضحت سامسونغ أن الشاشة الجديدة تعتمد أيضًا على بنية عالية الدقة ومواد عضوية من الجيل التالي، قالت إنها تسهم في تقديم ألوان أكثر حيوية، إلى جانب خفض استهلاك الطاقة مقارنة بالتقنيات السابقة.

ولم تكشف سامسونغ عن جميع التفاصيل الفنية الخاصة بتقنية Flex Titanium، لكنها أكدت أنها ستظهر لأول مرة مع الجيل المقبل من هواتف Galaxy القابلة للطي، على أن تستعرض مزيدًا من المعلومات خلال حدث Galaxy Unpacked المقرر عقده في وقت لاحق من شهر يوليو/ تموز الجاري.