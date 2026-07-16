هاتف Pura 90s يعيد هواوي إلى أسواق 5G العالمية

خبرني - أعادت شركة هواوي حضورها إلى سوق الهواتف الذكية العالمية الداعمة لشبكات الجيل الخامس، بإطلاق سلسلة HUAWEI Pura 90s خارج الصين، لتسجل أول عودة لهواتفها المزودة بتقنية 5G إلى الأسواق الدولية منذ سنوات.

وأشار تقرير Huawei Central إلى أن الطرازات الأعلى في السلسلة تدعم شبكات الجيل الخامس بسرعات تنزيل تتجاوز 1100 ميغابت في الثانية، إلى جانب توفير سرعات مرتفعة لرفع الملفات.

وأوضح Huawei Central أن سلسلة HUAWEI Pura 90s تمثل عودة الشركة رسميًا إلى سوق الهواتف العالمية الداعمة لتقنية 5G، وهو تطور من المنتظر أن تكون له انعكاسات على مكانة هواوي في سوق الهواتف الذكية، مع ترقب تأثير هذه الخطوة على المنافسة خلال الفترة المقبلة.

ويعد اختيار السعودية كأحد أوائل الأسواق يعكس مكانتها كأحد أهم أسواق "هواوي" عالمياً، حيث يعتمد ملايين المستخدمين على أجهزتها.

ويتوقع أن يؤثر وصول سلسلة هواتف "هواوي بيورا 90 أس" الداعمة لتقنية 5G+ بشكل مباشر على المستهلكين والقطاع التقني في السعودية.

وخلال السنوات الخمس الماضية، اقتصرت الهواتف التي طرحتها هواوي في الأسواق العالمية على دعم شبكات 4G، نتيجة القيود الأمريكية التي أثرت على حصولها على تقنيات الجيل الخامس وخدمات Google Mobile Services (GMS)، وهو ما فرض على الشركة الاعتماد على معالجات Snapdragon في أجهزتها الموجهة للأسواق الخارجية.

من كيرين المحلي إلى الإطلاق العالمي

ورغم أن هواوي أعادت تقديم معالجات Kirin الداعمة للجيل الخامس في السوق الصينية منذ عام 2023، فإن هذه الميزة ظلت مقتصرة على الأجهزة المخصصة للصين، بينما استمرت النسخ العالمية في العمل عبر شبكات الجيل الرابع فقط.

وأضاف التقرير أن هواتف مثل Pura 70 وPura 80 وMate 80 Pro امتلكت معالجات تدعم تقنية 5G، إلا أن النسخ العالمية منها لم توفر إمكانية الاتصال بشبكات الجيل الخامس.