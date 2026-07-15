يحاول الذهب التعافي الثلاثاء وسط استمرار تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يرجح أن يكون نتيجة استفادة المعدن النفيس من بيانات التضخم الأمريكية التي ألقت الضوء على تراجع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة.

وتمكن الذهب من التعافي من أدنى المستويات في حوالي أسبوعين بعد ظهور هذه البيانات، إذ كان يخضع لضغوط تجعله في الاتجاه الهابط، أبرزها الحرب في الشرق الأوسط التي تؤدي إلى ارتفاع الدولار الأمريكي الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الذهب.

كما يأتي الارتفاع الحالي نتيجة لاستمرار زيادة مشتريات البنوك المركزية حول العالم، في مقدمتها بنك الصين الشعبية، من الذهب بهدف تنويع الاحتياطيات النقدية.

في المقابل، هناك عدة عوامل من شأنها أن تضغط على المعدن النفيس في اتجاه المزيد من الهبوط إلى جانب ارتفاع الدولار الأمريكي، والتي تتضمن زيادة الأسعار العالمية للنفط التي تثير توقعات بمزيد من ارتفاع التضخم، ومن ثم تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة.

وتعتبر معدلات الفائدة المرتفعة، خاصة معدل الفائدة الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي، من العوامل التي توفر بيئة سلبية للذهب.

"موجة صاعدة جديدة"

وصفت رانيا وجدي، خبيرة أسواق المال العالمية، التحرك الصاعد الحالي للذهب بأنه "محاولة ارتداد من منطقة دعم نفسية وفنية مهمة قرب 4,000 دولار للأونصة، أكثر من كونه بداية مؤكدة لموجة صاعدة جديدة".