طريقة تثبيت النسخة التجريبية من iOS 27 على آيفون.. قائمة الهواتف المتوافقة

خبرني - أتاحت أبل النسخة التجريبية العامة الأولى من نظام iOS 27، موفرة بذلك إصدارا أكثر استقرارا من البرنامج لشريحة أوسع من المستخدمين بعد فترة طويلة من الاختبارات التي أجراها المطورون.



يُعد التسجيل للحصول على النسخة التجريبية العامة من نظامي iOS 27 أو iPadOS 27 أمرا بسيطا بمجرد معرفة الطريقة؛ إذ يمكن ذلك عن طريق تسجيل جهاز iPhone أو iPad في "برنامج Apple للبرمجيات التجريبية" (Apple Beta Software Program) المجاني، وفقا لموقع MacRumors.



هل يتوافق هاتفي iPhone مع نظام iOS 27؟

يدعم نظام iOS 27 هاتف iPhone 11 وجميع طرازات iPhone التي كانت تدعم نظام iOS 26. وتشمل هذه الطرازات ما يلي:

iPhone 17e

iPhone 17

iPhone 17 Pro و Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone SE (الجيل الثالث)

هل يتوافق جهاز iPad الخاص بي مع نظام iOS 27؟

يُنهي نظام iPadOS 27 دعم عدد أكبر من طرازات iPad مقارنة بنظام iPadOS 26 في العام الماضي، حيث تفقد الطرازات الأقدم من iPad Pro وiPad Air وiPad وiPad mini توافقها مع النظام الجديد.

يتوفر دعم iPadOS 27 للطرازات التالية من أجهزة iPad:

iPad Pro مقاس 13 بوصة (شريحة M4)

iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل السادس)

iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الخامس)

iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الرابع)

iPad Pro مقاس 11 بوصة (شريحة M4)

iPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الرابع)

iPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الثالث)

iPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الثاني)

iPad Air (شريحة M3)

iPad Air (شريحة M2)

iPad Air (الجيل الخامس)

iPad Air (الجيل الرابع)

iPad (شريحة A16)

iPad (الجيل العاشر)

iPad (الجيل التاسع)

iPad mini (شريحة A17 Pro)

iPad mini (الجيل السادس)

تجدر الإشارة إلى أن قائمة التوافق هذه لا تعني أن جميع ميزات iOS 27/iPadOS 27 ستعمل على الطرازات المذكورة أعلاه؛ إذ تقتصر بعض ميزات التحديث على هواتف iPhone 15 Pro والطرازات الأحدث، نظرا لاعتمادها على تقنية "Apple Intelligence".

على سبيل المثال، تتوفر النسخة الأكثر ذكاء وشخصية من مساعد Siri (في نظام iOS 27) على هواتف iPhone 15 Pro والطرازات الأحدث، في حين تقتصر ميزتان محددتان مرتبطتان بها على هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max وiPhone Air.

هل يجب تثبيت النسخة التجريبية العامة من نظام iOS 27؟

قبل تنزيل التحديث، تجدر الإشارة إلى أن شركة أبل لا توصي بتثبيت النسخ التجريبية (Beta) من نظام iOS 27 على جهاز iPhone أو iPad الأساسي الذي تستخدمه؛ لذا يُفضل استخدام جهاز ثانوي إذا كان متاحا لديك.

ونظرا لأن هذا البرنامج لا يزال في مرحلة تجريبية، فمن المحتمل ظهور أخطاء ومشاكل قد تعيق عمل البرنامج بشكل سليم أو تتسبب في مشكلات أخرى، إذ لا تزال أبل تعمل على إجراء إصلاحات وتحسينات قبل طرح الإصدار النهائي في شهر سبتمبر/أيلول.

إنشاء نسخة احتياطية مؤرشفة لجهازك

قبل تثبيت النسخة التجريبية، احرص على أخذ نسخة احتياطية لجهازك باتباع الطريقة الموضحة أدناه؛ وإلا فلن تتمكن من العودة إلى نظام iOS 26 في حال حدوث أي مشكلة.

قم بتوصيل جهاز iPhone بجهاز Mac باستخدام الكابل المرفق.

اسمح للجهاز المتصل بالعمل من خلال النقر على خيار "سماح" (Allow) في نافذة التنبيه التي تظهر.

افتح نافذة Finder بالنقر على أيقونة Finder الموجودة في شريط Dock.

انقر على اسم جهاز iOS الخاص بك في الشريط الجانبي.

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتوصيل جهازك بجهاز Mac، فانقر على "وثوق" (Trust) في نافذة Finder.

انقر على "الوثوق" على جهازك عند ظهور المطالبة، ثم أدخل رمز المرور للتأكيد.

في علامة التبويب "عام"، انقر على الدائرة بجوار عبارة "نسخ جميع بيانات جهاز iPad احتياطيًا إلى جهاز Mac هذا".

إذا كنت ترغب في تشفير النسخة الاحتياطية، فحدد المربع بجوار "تشفير النسخة الاحتياطية المحلية"، ثم أدخل كلمة مرور لحماية بياناتك.

إذا كنت لا ترغب في إنشاء نسخة احتياطية مشفرة، أو كنت قد أعددت نسخًا احتياطية مشفرة مسبقًا، فانقر على "نسخ احتياطي الآن".

عند اكتمال عملية النسخ الاحتياطي، يمكنك العثور على تاريخ ووقت آخر عملية نسخ في علامة التبويب "عام" (General)، مباشرةً فوق زر "إدارة النسخ الاحتياطية" (Manage Backups).



تذكر أن هذا النسخ الاحتياطي لن يتم استبداله عند إجراء نسخ احتياطي لجهاز iPhone الخاص بك (سواء يدويا أو تلقائيا) في المستقبل؛ لذا يمكنك استعادته في أي وقت باستخدام خيار "استعادة النسخة الاحتياطية الموجود في شاشة Finder نفسها.

كيفية تنزيل الإصدار التجريبي العام من iOS 27

تُعد عملية تنزيل وتثبيت الإصدار التجريبي العام من iOS 27 أمرا بسيطا للغاية؛ ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع أبل المخصص لبرنامج البرمجيات التجريبية (Apple Beta Software Program) وقم بالتسجيل باستخدام بيانات حساب أبل الخاص بك.

انتقل الآن إلى الإعدادات (Settings) ثم عام (General) ثم تحديث البرامج (Software Update) على جهاز آيفون الخاص بك.

اضغط على "تحديثات النسخة التجريبية" (Beta Updates). إذا لم يظهر لك هذا الخيار، فجرب إيقاف تشغيل خيار "تنزيل تحديثات iOS" (ضمن: التحديثات التلقائية ثم تنزيل تحديثات iOS)، ثم اضغط على "رجوع" (Back) وسيظهر الخيار.

اختر "iOS 27 Public Beta" من القائمة، ثم اضغط على "رجوع".

انتظر حتى تتحقق شاشة تحديث البرامج من خوادم Apple. عند ظهور "iOS 27 Public Beta"، اضغط على "تنزيل وتثبيت" (Download and Install)، ثم اتبع التعليمات وانتظر اكتمال التثبيت.

ميزات iOS 27

يتمثل التغيير الأبرز في iOS 27 في نسخة أكثر ذكاء وشخصية من Siri، لكن التحديث يجلب أيضا مجموعة أوسع من التحسينات عبر تطبيقات وخدمات أبل الأساسية.

يعمل وضع Siri الجديد في تطبيق الكاميرا بالتكامل مع ميزة "الذكاء البصري" (Visual Intelligence)، مما يتيح لك توجيه iPhone نحو أشياء واقعية -مثل الإيصالات- واتخاذ إجراءات مفيدة مباشرة بناء على ما يظهر على الشاشة.

يحصل تطبيق Apple Maps على تجربة Flyover محسّنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع صور جوية أكثر دقة وواقعية لمدن مختارة. وفي الولايات المتحدة، تبرز ميزة "القوائم المحلية" (Local Lists) مجموعات من الأماكن ذات الصلة، بما في ذلك المطاعم الرائجة والوجهات المناسبة للعائلات.

يضيف تطبيق "تحديد الموقع" (Find My) عناصر تحكم أكثر مرونة لمشاركة الموقع؛ إذ يمكنك الآن مشاركة موقعك لفترة زمنية مخصصة، أو تحديد وقت دقيق لانتهاء المشاركة، أو إيقاف المشاركة مؤقتاً مع أشخاص محددين حتى نهاية اليوم.

كما يدعم كل من تطبيقي "التذكيرات" (Reminders) و"التقويم" (Calendar) الآن الإدخال باللغة الطبيعية، حيث سيقوم نظام Apple Intelligence بتعبئة التفاصيل -مثل التاريخ والوقت والموقع- تلقائياً.

تحظى تطبيقات Wallet وApple Cash وApple Pay أيضا بترقيات كبيرة؛ حيث يضيف iOS 27 ميزة تقسيم الفواتير عبر Apple Cash المدعومة بـ Apple Intelligence، وإنشاء بطاقات Wallet مخصصة من البطاقات الفعلية، وتجارب محسّنة لمفاتيح الفنادق، وإعادة تصميم لعملية الدفع عبر Apple Pay لتسهيل التبديل بين البطاقات وعرض المزيد من تفاصيل الدفع.

وتكتسب ميزة "Tap to Pay" على iPhone خاصية "Tap to Share"، التي تتيح للعملاء مشاركة معلومات الاتصال والشحن وبرامج الولاء بأمان مع التجار المشاركين.

كما تحصل تطبيقات الوسائط والسحابة من Apple على تحديثات؛ إذ يضيف تطبيق Apple Podcasts ميزة البحث داخل البرامج الفردية، وتدعم الألبومات المشتركة في iCloud (iCloud Shared Albums) المشاركة بدقة كاملة عبر المنصات المختلفة ودعم المزيد من أنواع الملفات، بينما يحسّن Apple Music ميزة AutoMix ويوسع نطاق ترجمة كلمات الأغاني ليشمل المزيد من أزواج اللغات.