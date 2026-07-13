وكالة استخبارات غربية حذرت واشنطن من تهديد استهدف ترمب خلال قمة الناتو

خبرني - حذرت وكالة استخبارات غربية الولايات المتحدة من أن إيران كانت تخطط لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثناء حضوره قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في تركيا، حسبما كشفته القناة 12 الإسرائيلية.

وذكرت تقارير صحفية في الأيام الماضية أن إسرائيل هي التي نقلت إلى واشنطن تحذيرا بشأن نية إيران اغتيال ترامب، لكن القناة 12 كشفت أن جهاز استخبارات غربيا، لم تكشف عن هويته، هو الجهة التي رصدت التحركات الإيرانية المزعومة ونقلتها إلى الأميركيين.

وبحسب المصدر، رأى مسؤولون إيرانيون كبار في زيارة ترامب إلى أنقرة الأسبوع الماضي "فرصة لاغتيال الرئيس الأميركي".

لكن السلطات الأميركية تلقت تحذيرا مسبقا ومبكرا بشأن المخطط من وكالة استخبارات غربية، مما دفعها إلى استبدال الطائرة الجديدة التي كان من المقرر أن تقل ترامب بالطائرة الرئاسية القديمة "إير فورس وان".

وذكر المصدر الإسرائيلي أن نشر هذه التفاصيل جاء بعد موافقة الرقابة العسكرية الإسرائيلية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أقلع ترامب، الأربعاء، من قمة الناتو في أنقرة على متن طائرة "إير فورس وان" القديمة، ليس على متن الطائرة الجديدة التي حصل عليها هدية من قطر.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد اتخذ القرار بناء على توصية أمنية خاصة من جهاز الخدمة السرية الأميركي، كإجراء احترازي، وليس بسبب تهديد محدد ومباشر.

غير أن تقارير لاحقة ذكرت أن الخطوة جاءت بعد تلقي معلومات استخباراتية عن نية إيرانية اغتيال ترامب.

وأضافت المصادر أن الطائرة الجديدة، التي تلقاها ترامب من قطر، تفتقر إلى عدد من جميع القدرات التشغيلية الدفاعية التي تتمتع بها الطائرة القديمة.

وأشار التقرير أيضا إلى أن طريقة إقلاع ترامب من أنقرة كانت غير اعتيادية، إذ صعد بسرعة إلى الطائرة القديمة قبل أن يتمكن الصحفيون المرافقون له من مشاهدته أو تصويره أثناء صعوده على السلم، خلافا للإجراءات المعتادة.

كما طلب من جميع الركاب إغلاق ستائر نوافذ الطائرة قبل الإقلاع.