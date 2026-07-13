فرنسا تعلن حالة «الاستنفار الأحمر»

خبرني - في وقتٍ بدأت درجات الحرارة تُلامس مستويات استوائية خانقة، وجدت فرنسا نفسها في مواجهة مباشرة مع صيف لاهب حبس أنفاس ثلث أراضيها، ودفع معالم سياحية كبرى لإغلاق أبوابها مبكراً خشية تحول الشوارع إلى أفران مفتوحة وحرائق مباغتة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة التأهب القصوى من «المستوى الأحمر» في العاصمة باريس ومناطق واسعة من غرب البلاد، محذرة من أن هذه الموجة القياسية ستستمر حتى منتصف الأسبوع القادم. وجاء هذا القرار بعد أن كسرت موازين الحرارة حاجز 40 درجة مئوية في عدة مدن، واقتربت من 37 درجة في قلب باريس.

ولا تقتصر هذه المعاناة على فرنسا وحدها؛ إذ ترزح دول أوروبية عدة منذ أسابيع تحت وطأة موجة حر غير مسبوقة، أجبرت الحكومات على اتخاذ تدابير وقائية صارمة شملت إلغاء فعاليات رياضية وأنشطة سياحية، في محاولة للسيطرة على الأزمة وحماية السكان من طقس بات يشبه أجواء خط الاستواء.