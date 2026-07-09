كما قال رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إن مضيق هرمز لن يُفتح إلا بموجب "ترتيبات إيرانية" وذلك عقب الضربات المتبادلة بين طهران وواشنطن.

وقال قاليباف عبر حسابه على منصة إكس إن "الولايات المتحدة لم تتعلم بعد أن ممارسات الترهيب ونكث الوعود لم تعد تمرّ دون عواقب" مضيفاً "سأكون واضحاً: إذا ضربتم، ستُضرَبون".

في هذه الأثناء، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الهجمات الجوية الإيرانية صباح اليوم.

واعتبرت القيادة العامة أن إيران تواصل ما وصفته بالنهج العدائي الممنهج إذ قالت إنها تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

وشددت كذلك على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مضيفة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد كتب على وسائل التواصل الاجتماعي فوق صورة نشرها تُظهر ما يبدو أنه قصف لموقع في إيران، قائلاً: "هذا انتقام من الضربات التي شنّتها إيران ضد سفن يوم أمس، إذا تكرر ذلك، سيصبح الأمر أسوأ بكثير!".

كما قال ترامب في وقت سابق، الأربعاء، إنه يتوقّع أن تنتهي جولة التصعيد العسكري سريعاً، من دون أن يستبعد إمكان إجراء مزيد من المحادثات بين الجانبين.