قال مسؤولون عسكريون أمريكيون، الأربعاء، إن القوات الأمريكية أصابت 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً في أحدث الضربات التي شنّتها على إيران.

وشملت الضربات أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيّرات وأصولاً أخرى، في حين أعلنت القوات المسلحة الإيرانية استهداف مواقع أمريكية في الكويت وقطر والبحرين، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقد نشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، صباح الخميس، بياناً عبر حسابها على منصة إكس، أعلنت فيه أن الولايات المتحدة "استكملت جولة إضافية من الضربات ضد إيران في الثامن من تموز/يوليو لتقويض قدرة طهران على مهاجمة حركة الشحن التجاري والبحارة المدنيين الأبرياء في مضيق هرمز، بشكل أكبر".

وقد سُمع دوي انفجارات في مواقع عدة على طول الساحل الجنوبي لإيران، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ موجة ضربات للّيلة الثانية على التوالي ضدّ إيران.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه أمر بشنّ ضربات جديدة على إيران، محذّراً من عواقب "أسوأ بكثير" إذا ما واصلت طهران استهداف السفن المُبحرة عبر مضيق هرمز.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، الخميس، نقلاً عن مسؤول محلي مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في ضربة أمريكية على غرب إيران، بينما أعلنت وزارة الصحة أن الغارات الأمريكية على إيران أسفرت عن مقتل 14 شخصاً خلال يومين.

وقال نائب محافظ خوزستان ولي الله حياتي لصحفيين، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب آخرون في هجوم أمريكي على مشارف مدينة الأهواز، بحسب الوكالة الإيرانية الرسمية.

وقد أفاد التلفزيون الرسمي بتعليق خط السكك الحديد بين طهران ومشهد بعد الضربات الأمريكية، قبل ساعات من موعد تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في المدينة الواقعة في شرق إيران.