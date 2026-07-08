ومن حيث لم يتوقع، وجد كومولافي شغفه والمهارة التي يبرع فيها.

ويقول: "الغريب أنني كنت جيداً جداً في شرح أمور من قبيل: كيف يمكن لأموالك أن تحقق أداءً أفضل قليلاً إذا اخترت هذا بدلاً من ذاك".

وبحلول منتصف عامه الأول في العمل، نُقل إلى وظيفة يتعامل فيها مباشرة مع العملاء بشأن المنتجات والخدمات المالية.

ومن هناك، تسارعت مسيرته المهنية. انتقل بين بنوك أكبر، وتولى أدواراً في إدارة العلاقات مع العملاء وتطوير الأعمال.

وفي عطلات نهاية الأسبوع، حين كان يزور أحد أصدقائه، كان يرى كناري وارف على الضفة المقابلة. وهي حي المال والأعمال في لندن، وتضم مقار بعض أكبر البنوك والشركات في العالم. وبحسب تعبير كومولافي، فإن العمل هناك يعني أنك "بلغت القمة".

كان يتجول بين أبراجها، ويقول لنفسه إنه سيعمل هناك يوماً ما.

وبحلول عام 2012، تحقق ذلك. فقد عُرضت عليه وظيفة في واحدة من أكبر شركات التأمين والخدمات المالية في العالم، وكان مكتبه في الطابق الخمسين من برج "وان كندا سكوير"، أحد أطول ناطحات السحاب وأشهرها في كناري وارف.

ويقول كومولافي: "كان الأمر أشبه بلحظة كشف. فيلمي المفضل هو The Pursuit of Happyness، وكانت رحلتي في كناري وارف، إلى حد كبير، لحظتي الخاصة في السعي إلى السعادة".

يصعب عليه أن يصف شعور الانتقال من التشرد إلى العمل في الطابق الخمسين، من دون شهادة جامعية. ويقول: "من الصعب أن تنقل هذا الشعور إلى شخص لم يعشه".

ويضيف: "عندما كنت أعيش في الشارع وأنظر إلى الناس داخل بيوتهم الدافئة، كنت أفكر: كم سيكون جميلاً أن أعرف هذا الشعور؟".

وخلال خمس سنوات فقط، انتقل من وظيفة في مركز للاتصالات إلى قيادة فريقه والانضمام إلى اللجنة التنفيذية، ليصبح أول شخص من خلفية عرقية غير بيضاء يحقق ذلك في تلك الشركة.

وفي نهاية المطاف، قرر كومولافي أن يوظف خبرته لمساعدة الآخرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون وكتابه The Money Basics: How to Become Your Own Financial Hero.

ويقول إن دافعه بسيط: "لو أن أحداً علّمني حتى عشرة في المئة فقط مما أعرفه الآن، لاتخذت قرارات أفضل بكثير في حياتي".

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استناداً إلى حلقة من برنامج "أوتلوك" من خدمة بي بي سي العالمية.