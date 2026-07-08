 

وداعاً لعطلة الأحد الأوسط

استمراراً لتقاليد البطولة المميزة، لم تكن تقام المباريات في يوم الأحد الأوسط من البطولة.

وابتداءً من 2022، تراجع المنظمون عن هذا التوقف، بفضل "التطورات في تكنولوجيا العشب وصيانته"، وبالتالي "لم تعد الملاعب بحاجة إلى يوم راحة في منتصف البطولة".

 

من يهتم؟

وفي ظل التمسك إلى حد كبير بتقاليد البطولة، يرى رانسي وجود حاجة لبعض التعديلات في ويمبلدون.

يقترح رانسي، الذي غطى منافسات البطولة لسنوات لصالح بي بي سي، منع اللاعبين من التذمر والصراخ والصياح أثناء اللعب، والحد من صراخ وأصوات المتفرجين.

وكذلك يتمنى رانسي عدم السماح للمتفرجين الضيوف بالذهاب لتناول الغداء، مما يؤدي إلى صفوف من المقاعد الفارغة، والحد مما أسماه "هوس التلفزيون" بمن يجلس في المقصورة الملكية، قائلاً: من يهتم؟