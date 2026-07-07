إبراهيم حسن… فن أن تكون الرجل الثاني دون أن تكون أقل نجومية

((أن تساعده على البقاء في المقدمة من دون أن تخطط سرًا للحظة انقضاض على موقعه))

لطالما استوقفتني فكرة «الرجل الثاني».

ذلك الشخص الذي يقف إلى جوار القائد، لا خلفه بالضرورة… يعرف أن الضوء سيتجه غالبًا إلى غيره، وأن الصورة ستُلتقط للأول، وأن العنوان سيحمل اسم الأول، ومع ذلك يبقى.

لا يبقى ضعيفًا، ولا تابعًا، ولا ناقمًا ينتظر لحظة سقوط من يتصدر المشهد.

يبقى قويًا، حاضرًا، وواثقًا من نفسه إلى الدرجة التي لا يحتاج معها إلى انتزاع الكاميرا من أحد كي يثبت أنه نجم.

وهنا تحديدًا يبهرني #إبراهيم_حسن

في منظومة يقودها حسام حسن، يبدو إبراهيم وكأنه فهم منذ سنوات واحدة من أصعب معادلات النجاح الجماعي: أن تكون كبيرًا بما يكفي لتعرف حجمك، وذكيًا بما يكفي لتعرف دورك، وواثقًا بما يكفي كي لا تخلط بين الاثنين.

حسام حسن يتصدر المشهد.

هو المدير الفني، صاحب القرار الفني الأول، والاسم الذي تطارده الكاميرات وتحمّله الجماهير الانتصار والهزيمة.

ابراهيم حاضر بقوة، لكنه لا يزاحم.

نجم، لكنه لا يصارع على اللقطة لا يبدو في معركة يومية لإثبات أنه «يستحق أكثر».

وهذا ليس دورًا سهلًا. بل ربما يكون من أصعب الأدوار في الحياة والإدارة والنجاح.

الرجل الثاني ليس نصف رجل أول

نحن نسيء أحيانًا فهم الأدوار. نتعامل مع كلمة «الثاني» وكأنها ترتيب للقيمة، بينما هي في الحقيقة ترتيب للمسؤوليات.

ليس كل من يقف في الصف الثاني أقل كفاءة ممن يقف في الصف الأول، وليس كل من لا يحمل اللقب الأكبر أقل تأثيرًا.

في المؤسسات الناجحة، في الحكومات، الشركات، الإعلام، الرياضة، وحتى داخل الأسرة… هناك شخصيات لا تتصدر الصورة، لكنها تمسك أجزاء شديدة الحساسية من المشهد.

الرجل الثاني الحقيقي ليس «مساعدًا» بالمعنى الباهت للكلمة.

هو جدار.

هو عين أخرى هو مساحة أمان.

وأحيانًا هو الشخص الوحيد القادر على أن يقول للرجل الأول ما لا يجرؤ الآخرون على قوله.

لكن نجاح هذه المعادلة يحتاج إلى شيء نادر جدًا: الأمان النفسي.

أن تكون آمنًا من الداخل إلى درجة لا تعتبر معها نجاح من يقف إلى جوارك تهديدًا لك.

أن تفرح بتصدره من دون أن تسأل في سرك: ومتى يأتي دوري؟

أن تساعده على البقاء في المقدمة من دون أن تخطط سرًا للحظة انقضاض على موقعه.

كم شخصًا يستطيع فعل ذلك؟

قليلون جدًا.

حسام وإبراهيم… وحدة حال قبل أن تكون شراكة عمل هم حالة استثنائية في تاريخ الكرة المصرية.

بدآ معًا، لعبا معًا، مثّلا منتخب مصر معًا، خاضا تجارب احترافية معًا، ثم دخلا عالم التدريب والإدارة، واستمرت الشراكة.

تراقبهما فتشعر أن ردود الفعل متشابهة، والانفعال واحد، والحماس يكاد يكون واحدًا. وكأن وحدة الحال بينهما تجاوزت حدود الشراكة التقليدية.

لكن وسط هذه الحالة، هناك تفصيل يستحق التأمل:

حسام في المقدمة. وإبراهيم يعرف ذلك.

والأجمل أنه لا يبدو منزعجًا من ذلك.

هنا تكمن عظمة الدور.

لأن قبولك بدور الرجل الثاني وأنت ضعيف أمر سهل.

لكن أن تقبله وأنت نجم، وصاحب تاريخ، ولاعب دولي سابق، وشخصية قوية، واسم يعرفه الجمهور… فهنا لا نتحدث عن تراجع.

أخطر ما يهدد الرجل الأول… رجل ثانٍ مريض بالغيرة

في الإدارة، القائد لا يسقط دائمًا بسبب خصومه. أحيانًا يسقط بسبب أقرب الناس إلى كرسيه.

بسبب شخص يؤدي دوره في العلن، لكنه يعيش داخله معركة أخرى.

ينتظر الخطأ، يراقب الضعف، يحصي لحظات الفشل، ويجمع لنفسه أدلة وهمية أو حقيقية على أنه «الأحق».

هذا النوع من الرجال الثواني خطر على أي منظومة.

لأنه لا يعمل لإنجاح الفريق، بل لإنجاح نفسه داخل الفريق. والفرق بين الاثنين هائل.

الأول يسأل: كيف نصل؟

والثاني يسأل: من سيُذكر عندما نصل؟

الأول يحمي ظهر من يقود.

والثاني يراقب ظهره بحثًا عن لحظة مناسبة.

لهذا اختيار الرجل الثاني ليس قرارًا إداريًا بسيطًا. إنه قرار وجودي لأي قائد.

إبراهيم حسن… قوة لا تحتاج إلى سرقة الضوء

ما يعجبني في إبراهيم حسن أنه لا يتعامل مع وجود حسام في المقدمة باعتباره خصمًا من رصيده.

على العكس، يبدو كأن نجاح حسام جزء من نجاحه، وانتصار المنظومة انتصاره الشخصي.

وهذه واحدة من أعلى درجات النضج المهني والإنساني.

إبراهيم حسن لا يحتاج، في كل مباراة، إلى أن يقف أمام الميكروفون ليذكّرنا بتاريخه. التاريخ موجود.

ولا يحتاج إلى أن يزاحم حسام في المنطقة الفنية كي يثبت أن لديه رأيًا. وجوده بحد ذاته جزء من قوة المنظومة.

بعض الناس تبتلعهم الظلال.

وبعض الناس يلمعون حتى من الخلف.

في ثقافتنا المهنية نربط النجاح دائمًا بالتقدم إلى الأمام: كن الأول، تصدّر، اظهر، خذ مكانك، ودافع عن حقك في الضوء.

لكننا نادرًا ما نتحدث عن فضيلة لا تقل أهمية: متى تتراجع خطوة بإرادتك؟

متى تقول: ليس ضروريًا أن أكون أنا في الصورة الآن؟

متى تدرك أن وجود شخص واحد في المقدمة يخدم الهدف أكثر من تعدد الرؤوس؟

هذه ليست دعوة لإلغاء الذات، ولا لقبول التهميش.

هناك فرق هائل بين أن يتم إقصاؤك، وبين أن تختار بوعي موقعك داخل منظومة ناجحة.

الأول ظلم.

والثاني قيادة من نوع آخر.

النجاح الفردي سهل الاختراق

بصراحة انا دائمًا أؤمن بأن النجاح الفردي، مهما بدا ضخمًا، يبقى هشًا.

نجم واحد يمكن إنهاكه قائد واحد يمكن عزله.

عقل واحد يمكن تضييق الخيارات أمامه.

لكن المنظومة الحقيقية يصعب اختراقها، لأن الجميع يحمل الجميع.

إذا تعب الأول، أسنده الثاني.

إذا أخطأ الثاني، أعاده الأول إلى المسار.

إذا هوجم أحدهما، بقي الآخر ممسكًا بالجدار.

لهذا تبدو تجربة حسام وإبراهيم حسن لافتة. لا تستطيع بسهولة فصل قصة أحدهما عن الآخر. حتى عندما يكون حسام هو العنوان، هناك إبراهيم في التفاصيل.

وفي النجاح، التفاصيل ليست أقل أهمية من العناوين.

نحن بحاجة إلى رجال ثوانٍ عظماء

في حياتنا نحتاج إلى رجال ثوانٍ عظماء.

في مؤسساتنا، مشاريعنا، غرف الأخبار، مجالس الإدارة، الفرق الرياضية، وحتى في علاقاتنا الإنسانية.

نحتاج إلى أشخاص يعرفون أن النجاح الجماعي لا ينتقص من نجوميتهم، بل يثبتها.

أشخاص يعطون بلا حدود وكأنهم النجوم الأوحدون، بينما هم في الحقيقة من أهم أسباب بقاء نجم النجوم في المقدمة.

وأرفع القبعة هنا لإبراهيم حسن.

ليس فقط للاعب الذي كان يومًا واحدًا من أبرز أسماء جيله في دفاع منتخب مصر، ولا فقط لصاحب التجربة الطويلة في الملاعب، بل للرجل الذي نجح في اختبار شديد الصعوبة:

أن تكون نجمًا كاملًا، وتقبل ألا تكون دائمًا بطل اللقطة.

أن تعرف قيمتك، فلا تخاف من قيمة أخيك.

أن تكون قويًا، فلا تستخدم قوتك في صراع داخلي.

أن تمتلك الخبرة، وتضعها في خدمة المنظومة.

أن تقف إلى جوار الرجل الأول، لا لتنتظر سقوطه… بل لتمنع سقوطه.

ولكل رجل ثانٍ فعل ذلك يومًا…

لكل امرأة كانت العقل الثاني في مؤسسة ونجحت بصمت…

لكل شريك دعم شريكه من دون أن يحاربه على الضوء…

لكل شخص فهم أن البطولة ليست دائمًا في المقدمة…

أرفع القبعة.

فالنجاح الحقيقي ليس أن يلمع شخص واحد حتى يخفت الجميع.

النجاح الحقيقي أن يعرف كل شخص موقعه، ودوره، وقيمته… ثم يعمل الجميع لأجل الهدف الواحد.

الجميع لأجل الواحد.

والواحد لأجل الجميع.

ولهذا، خلف كثير من الرجال الأوائل، لا يقف رجل أقل شأنًا… بل رجل عظيم اختار بوعي أن يكون الثاني.

نحتاج إلى شخص لا يعتبر قربه من القمة فرصة لسرقتها.

ولا يرى في ضعف القائد المؤقت موسمًا للانقضاض.

ولا يحوّل كل اختلاف إلى معركة نفوذ.

مقال افكر فيه من بداية البطولة ولم ار وقتا افضل من اليوم لنشره

النجاح الجماعي وصفة سحريّة للديمومة

#قناعاتي