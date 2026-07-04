‎الدستور وعد عابر للأجيال

‎شهدت الأروقة القانونية في الولايات المتحدة مؤخراً مواجهة ساخنة تمس قلب الهوية الأمريكية: هل يحق لكل طفل يولد على أرض أمريكا أن يحمل جنسيتها تلقائياً، حتى لو كان والداه مهاجرين غير شرعيين؟ أو كانت ولادته أثناء

‎إقامة مؤقتة؟

‎اندلعت المعركة عندما حاول

‎الرئيس دونالد ترامب إلغاء هذا الحق بقرار رئاسي، لينقسم الشارع والقانونيون حول تفسير الدستور إلى اتجاهين متنازعين.

‎المعركة بين "الماضي الضيق" و"الوعد الممتد"

* الاتجاه الأول (المؤيد لقرار ترامب): تمسك أصحابه بالسياق التاريخي الجامد للتعديل الرابع عشر في الدستور. انطلق هذا الفريق من فكرة أن هذا النص شُرّع تاريخياً (عام 1868) لغرض محدد وخاص جداً، وهو منح المواطنة للعبيد المحررين بعد الحرب الأهلية الأمريكية. وبناءً على هذا المنطق، فإن النص لا يجب أن يتمدد ليشمل زواراً مؤقتين أو مهاجرين غير شرعيين لم يكن وجودهم مطروحاً وقت صياغة الدستور. كما استندوا إلى عبارة "ويخضع لولايتها" (Subject to the Jurisdiction Thereof) الواردة في التعديل الرابع عشر؛ حيث رأى مؤيدو قرار ترامب أن هذه العبارة تضيف قيداً على مجرد الميلاد داخل الإقليم، بما يقتضي وجود رابطة قانونية وسياسية كاملة مع الدولة، وهو ما لا يتوافر – في نظرهم – لأبناء المهاجرين غير الشرعيين أو المقيمين إقامة مؤقتة

* .

* الاتجاه الثاني الغالب (المعارض لقرار ترامب): ذهب إلى أفق أرحب، ففسر النص بمنأى عن ظروفه التاريخية الضيقة. ورأى هذا الفريق أن كلمات الدستور لم تكن مجرد علاج مؤقت لأزمة عابرة، بل هي "وعد" قطعه المشرع الدستوري للأجيال القادمة، يكفل حقهم في المواطنة انطلاقاً من قيمة الأرض التي ولدوا عليها. وأما مدلول "يخضع لولايتها"، فقد آثر هذا الفريق التعبير عنه كجزء من حق المواطنة دون التزيد أو التشدد والغلو في التفسير بما يفقد الحقوق الدستورية جوهرها وقيمتها.

*

‎وقد عبّر رئيس المحكمة العليا عن هذا الاتجاه بكلمات بليغة قائلًا:

‎"المواطنة آنذاك والآن، هي الحق في التمتع بالحقوق؛ الحق في المشاركة بحرية في مجتمعنا السياسي. وقد وسّع واضعو التعديل الرابع عشر هذا الوعد ليشمل كل إنسان حر مولود على هذه الأرض.. ونحن نفي بهذا الوعد اليوم".

‎المحكمة بالمرصاد: القضاء الحر لا تثنيه السياسة

‎في هذه المواجهة، كانت المحكمة العليا لترامب بالمرصاد. ورغم أن الرئيس حرص شخصياً على حضور جلسات المرافعات الشفهية — وهو سلوك غير مألوف في التقاليد السياسية الأمريكية — إلا أن هذا الحضور لم يثنِ القضاة ولم يرهبهم. بل على العكس، عبّر القضاة عن اجتهادهم الحر والمستقل بكل شجاعة، وخرجوا بحكم أبطل قرار ترامب بالكامل.

‎ومن الهام أن نلحظ أن القضاة لم يلجأوا إلى "ليّ أعناق النصوص" أو ابتكار تفسيرات ملتوية لتبرير حكمهم؛ بل واجهوا إدارة ترامب بذات الأدوات الدستورية. وأشاروا في متن قرارهم بوضوح إلى أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب تضمن قيوداً واشتراطات أكثر بكثير مما تحتمله النصوص الدستورية الأصلية، وأن الرئيس حاول إقحام كلمات واستثناءات لا وجود لها في الدستور.

‎بضع وعشرون صفحة تكرّس "الأمن القانوني"

‎عندما أصدرت المحكمة حكمها، جاء قرار الأغلبية في بضع وعشرين صفحة كُتبت بعناية فائقة. لم يتغافل القضاة في سطورهم عن التاريخ، بل اصطحبوا معهم السوابق القضائية الشهيرة خطوة بخطوة للتأسيس لوجهة نظرهم، وتكريس مفهوم واسع لحق المواطنة.

‎إن القضاء بهذا النهج الحيوي لا يحمي فقط حقوق الأطفال المولودين، بل يطبق أسمى مفاهيم "الأمن القانوني"؛ فالمواطنة أولاً، هي حق أصيل وثابت لا يجوز أن يظل رهيناً للمزاج السياسي المتقلب أو للقرارات الرئاسية المؤقتة.

‎لقد أثبت هذا الحكم أن الدستور ليس نصاً قديماً يحد من حقوق البشر اليوم، بل هو مظلة حماية ممتدة؛ فمن خلال بساطة الكلمات وعمق السوابق القضائية، تحول النص الذي كُتب قبل نحو قرن ونصف إلى درع حقيقي يؤكد أن كلمة الدستور هي العليا، وأن حقوق المواطنة أثبت من أن تزعزعها رياح السياسة