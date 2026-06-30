قال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب ​لصحفيين في ⁠المكتب ​البيضاوي، الاثنين، إن ​الاجتماع ​المقرر عقده ‌في ⁠قطر بين الولايات ​المتحدة ​وإيران ⁠هذا ​الأسبوع "ربما ​يكون ⁠مهماً، وربما ⁠لا".

وكان ترامب قد صرّح بأن السلطات الإيرانية طلبت عقد اجتماع الثلاثاء في الدوحة، بعد ساعات من نفي طهران معلومات بهذا الشأن.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته "تروث سوشال": "إيران طلبت اجتماعاً. سيُعقد غداً (الثلاثاء) في الدوحة".

وبعيد ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر "سيتوجّهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع".

إيران: لا اجتماعات تفاوضية على أي مستوى

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "التفاهم مسألة ثنائية، وإذا التزم الجانب الأمريكي بمذكرة التفاهم، فسوف نفي نحن أيضاً بالتزاماتنا".

وأضاف الرئيس الإيراني عبر منصة إكس: نهجنا تجاه "التباهي غير المبرر والتهديدات التي لا أساس لها" هو الاعتماد على العقلانية والكرامة الإنسانية في اتخاذ القرارات، و"الدفاع الحازم والشجاع" عند اتخاذ أي إجراء.

وكان بزشكيان قد قال إنه سيتم "الإفراج عن 6 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار من الأصول الإيرانیة في قطر، وإعادتها إلى البلاد"، مشيراً إلى أن "الجهود والمتابعات مستمرة لاستعادة المتبقي من هذه الأموال".

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، التقارير الإعلامية الأمريكية التي تحدثت عن عقد اجتماع بين فرق فنية إيرانية وأمريكية في الأيام المقبلة في قطر لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم الرامية إلى وقف الحرب، لكنها عادت وتحدثت عن وفد تقني سيزور قطر في "وقت لاحق من هذا الأسبوع" لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.