ما أبرز الأحزاب المشاركة؟

تتنافس عشرات الأحزاب والقوائم المستقلة، لكن أبرز القوى السياسية تتوزّع على معسكرين:

أحزاب الموالاة (المعسكر الرئاسي)، وهي الكتلة التي سيطرت على البرلمان المنقضي:

• جبهة التحرير الوطني (FLN)، صاحبة أكبر كتلة في المجلس الحالي.

• التجمع الوطني الديمقراطي (RND).

• حركة البناء الوطني.

• جبهة المستقبل.

أحزاب المعارضة والتيار الديمقراطي، ويشهد هذا الاقتراع عودة عدد منها بعد مقاطعة انتخابات 2021:

• حركة مجتمع السلم (MSP)، أبرز صوت معارض في البرلمان المنقضي.

• جبهة القوى الاشتراكية (FFS)، أقدم أحزاب المعارضة.

• التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD).

• حزب العمال بقيادة لويزة حنون.

• جبهة العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله، العائدة بعد غياب طويل.

• جيل جديد.

إضافة إلى عشرات القوائم الحزبية الأصغر والقوائم المستقلة.