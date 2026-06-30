وشهدت المنطقة توتراً متزايداً في الأسابيع الأخيرة، على خلفية توغلات إسرائيلية متكررة في الجنوب السوري، ولا سيما في حوض اليرموك غرب درعا وريف القنيطرة.

وقال موفق محمود رئيس مجلس بلدية عابدين إن هذه التوغلات أصبحت، بحسب وصفه، شبه يومية وتشمل تفتيش منازل واعتقال أفراد ونصب حواجز.

وتزامنت هذه التوغلات مع تصريحات رسمية إسرائيلية، من أبرزها تصريحات وزير الدفاع يسرائيل كاتس التي قال فيها إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في مناطق من الجنوب السوري، خاصة تلك التي دخلها عقب سقوط النظام السابق.

ومنذ يومين، توغلت آليات إسرائيلية مجدداً في قرية عابدين بريف درعا الغربي. وقالت "سانا" إنه بعد انسحاب هذه الآليات، أغلق الأهالي الطرق المؤدية إلى القرية بالحجارة لمنعها من العودة.

وأوضح محمود أن ما أثار غضب السكان هذه المرة كان محاولة القوات الإسرائيلية السيطرة على تل المغر، وما يعنيه ذلك، بحسب قوله، من السيطرة على نحو ستة آلاف دونم من الأراضي الزراعية التابعة لعابدين.

وأضاف أن الأهالي أغلقوا الطرق المؤدية إلى القرية بالحجارة لنحو ساعتين، في محاولة لمنع القوات الإسرائيلية من العودة.

وقالت "سانا" إن المنطقة شهدت طوال ليل الأحد قصفاً مدفعياً وإطلاق نار من مروحيات إسرائيلية، إضافة إلى إلقاء قنابل مضيئة في سماء المنطقة.

وذكرت الوكالة أن قرية عابدين شهدت توغلاً وقصفاً خلال اليومين الماضيين، في حين شهدت قريتا جملة ومعرية، في الريف الغربي لمحافظة درعا، حالة من التوتر، وسط مداهمات نفّذتها القوات الإسرائيلية المتوغلة، شملت تفتيش منازل واستجواب مارّة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس يوم الأحد، أن قوات الفرقة 210 قتلت عدداً ممن وصفهم بـ"المسلحين" في جنوب سوريا.

وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في ما وصفه بـ"منطقة التأمين الدفاعية"، لإزالة أي تهديد يستهدف مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي، على حد قوله.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، منذ مطلع العام الحالي 37 استهدافاً إسرائيلياً للأراضي السورية، قال إنها أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وتدمير نحو 13 هدفاً، بينها بقايا مستودعات أسلحة وذخائر ومقار ومراكز وآليات.

ونشرت "سانا" مساء الأحد مقاطع مصورة قالت إنها تُظهر استجابة فرق الدفاع المدني في المنطقة لمساعدة الأهالي النازحين من المناطق التي تعرضت للقصف والتوغلات الإسرائيلية.

وقال رئيس مجلس بلدية عابدين إنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم رؤساء بلديات حوض اليرموك، لمتابعة التطورات الميدانية في المنطقة والتعامل معها.

وحذّرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيانها، من أن "استمرار هذه الممارسات العدوانية يقوّض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة، ويُنذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".

ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك، بما يصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وأعربت قطر والسعودية والأردن، في بيانات منفصلة، عن إدانتها للتوغلات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، وما رافقها من قصف مدفعي.

ففي بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اعتبرت قطر أن ما جرى يمثل "انتهاكاً صارخاً" لسيادة سوريا والقانون الدولي.

كما أدانت السعودية "مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة في المنطقة"، وآخرها التوغلات داخل الأراضي السورية واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا بقذائف مدفعية.

وأدان الأردن بدوره استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.