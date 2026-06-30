قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة غربي قرية معرية في ريف محافظة درعا جنوبي سوريا أطلقت مساء الاثنين النار باتجاه شبان كانوا يستقلون دراجات نارية، خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية بالقرب من الثكنة، رفضاً لوجود القوات الإسرائيلية في المنطقة.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية تقدمت إلى موقع وقوف الشبان عقب انسحابهم، وأطلقت النار باتجاه الأحياء السكنية في القرية القريبة من ثكنة الجزيرة، دون معلومات عن وقوع إصابات.

وأوضحت وسائل إعلام محلية سورية، أن القوات الإسرائيلية المؤلفة من نحو 20 عنصراً، توغلت مشياً على الأقدام باتجاه سرية الهاون، التي تبعد عن الثكنة أكثر من 400 متر، بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي بشكل متقطع باتجاه الأحياء السكنية المجاورة.

ماذا جرى في اليومين الماضيين؟

قال موفق محمود، رئيس مجلس بلدية عابدين، إن البلدة شهدت ليل الأحد حالة من التوتر والخوف بعد قصف إسرائيلي استهدف القرية ومحيطها في ريف درعا الغربي، ما دفع نحو ألفي شخص إلى النزوح مؤقتاً نحو قرى مجاورة.

وأضاف محمود، في تصريح لبي بي سي نيوز عربي، أن الأوضاع في البلدة هادئة نسبياً اليوم، ما دفع غالبية الأهالي إلى العودة إلى منازلهم وأعمالهم، مشيراً إلى أن عدد سكان البلدة يبلغ نحو أربعة آلاف نسمة.

وأوضح أن من غادروا لجأوا إلى منازل أقارب أو معارف في قرى مجاورة، من دون تسجيل حالات نزوح إلى مدارس أو مساجد.

وقال محمود إن البلدية لم تسجل أي إصابات أو أضرار مادية، وفق ما توفر لديها من معلومات.

وأشار إلى أن حركة النزوح ليلاً جاءت، بحسب قوله، نتيجة حالة الهلع التي عاشها الأهالي بسبب تحليق الطيران والقصف وإطلاق النار والقنابل المضيئة، التي قال إن القوات الإسرائيلية استخدمتها لتأمين انسحابها من المنطقة.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أفادت بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف ليل الأحد قرية عابدين ومحيطها في ريف درعا الغربي.

ونقلت الوكالة عن مراسلها في درعا أن القصف لم يسفر عن إصابات بشرية، وسط استمرار تحليق الطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي فوق ريفي درعا والقنيطرة.

كما أفادت "سانا" بأن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك، المعروفة اختصاراً بـ"أندوف"، قامت بجولة في قرية عابدين، بالتزامن مع عودة عدد من العائلات.

وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الاثنين، بياناً أدانت فيه "بأشد العبارات" ما وصفته بـ"الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية، في محافظتي القنيطرة ودرعا، واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، وما نتج عن ذلك من ترويع للمدنيين".

واعتبرت الوزارة أن ما جرى يمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقاً جديداً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974".

ونشرت "سانا" صباح الاثنين صوراً على منصة إكس قالت إنها من قرية تل المغر في ريف درعا الغربي، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها.

وتداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع مصورة قالوا إنها تُظهر نزوح بعض الأهالي من عابدين وتل المغر عقب القصف الإسرائيلي مساء الأحد.

وقال شاهد عيان لبرنامج "يوميات الشرق الأوسط" الذي يبث عبر بي بي سي إن القوات الإسرائيلية توغلت عند الساعة الواحدة والنصف فجر الاثنين، من ثكنة الجزيرة باتجاه تل المغر، حيث نصبت خياماً وركنت آلياتها.

وأضاف الشاهد أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه المنازل خلال انسحابها من المنطقة.

وقال إن الأهالي تصدوا للقوات الإسرائيلية بالحجارة عندما حاولت فتح الطريق بعد إغلاقه.

وروى شاهد آخر نزوح الأهالي إلى القرى المجاورة بعد تقدم القوات الإسرائيلية نحو موقعين في حوض اليرموك.

وقال إن القوات الإسرائيلية طلبت، خلال توغلها، إغلاق المحال التجارية، ونصبت حاجزاً لتوقيف المارة واستجوابهم.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي نصب حواجز في نقطتين بين القرى التي توغل فيها بعد ظهر الأحد، ومنع حركة السكان ذهاباً وإياباً، وقطع الطرق بين قرى عابدين وجملة والقرى المجاورة.