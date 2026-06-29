أطعمة تزيد خطر الإصابة بعدة أمراض في آن واحد

خبرني - أظهرت دراسة حديثة أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة فائقة المعالجة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والأمراض الأيضية في آن واحد.

توصل العلماء إلى هذه النتيجة بعد تحليل بيانات أكثر من 115 ألف مشارك في بنك البيانات الحيوية البريطاني "UK Biobank"، والذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة عند بدء الدراسة.

أكمل المشاركون استبيانات غذائية، وبعدها تتبع الباحثون تطور حالتهم من حالة صحية جيدة إلى الإصابة بأمراض أولية، وثنائية، وثلاثية على مدى 13.7 عاما. أظهرت النتائج أن زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى والأمراض الأيضية من إحادية (بنسبة 16%)، وتطور الحالة إلى أمراض ثنائية (بنسبة 13%)، وتطور الحالة إلى أمراض ثلاثية (بنسبة 22%)، وكانت المشروبات التي تحوي مواد فائقة المعالجة والفواكه والخضراوات المصنعة هي الأكثر ضررا.

في الوقت نفسه، أدى استبدال 15% من النظام الغذائي بأطعمة قليلة المعالجة (فواكه وخضراوات وحبوب كاملة) إلى خفض خطر الإصابة بسرطان الدم الأولي بنسبة 13%، وخطر الإصابة بأمراض متعددة بنسبة 17%، لا سيما لدى الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي.

ويؤكد الباحثون أن للأطعمة المصنّعة المألوفة آثارا سلبية خفية على الصحة، وأن تعديلا بسيطا في النظام الغذائي - بتقليل نسبة الأطعمة التي تسبب سرطان الدم وزيادة نسبة الأطعمة الطبيعية - يمكن أن يبطئ بشكل ملحوظ من تطور الأمراض المزمنة.