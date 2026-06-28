أما في الانطلاقات السريعة، فقد جاءت مصر في الصدارة عربياً بـ1515 انطلاقة، متقدمة بفارق طفيف على المغرب 1511 والسعودية 1450.

وعلى مستوى إجمالي المسافات المقطوعة، تصدر الأردن المنتخبات العربية بعدما قطع لاعبوه 347,325 متراً خلال مباريات دور المجموعات وفي المرتبة الثامنة عالمياً، متقدماً على مصر 346,823 متراً، ثم المغرب 341,437 متراً، فالسعودية 338,484 متراً، وتونس 333,261 متراً، والجزائر 330,809 متراً، والعراق 328,508 متراً، فيما جاءت قطر أخيراً بـ310,037 متراً.

وتؤكد هذه المؤشرات أن المنتخبات العربية لم تعانِ من الناحية البدنية، بل نافست في بعض الجوانب أفضل منتخبات البطولة.

غير أن الفارق ظهر في القدرة على توظيف هذا المجهود داخل الملعب؛ فالمغرب ومصر نجحا في تحويل جاهزيتهما البدنية إلى تنظيم وفاعلية قادتهما إلى التأهل، بينما لم تكن الأرقام المرتفعة للأردن أو السعودية أو العراق كافية لتعويض الفوارق الفنية أو الدفاعية التي حسمت نتائج مبارياتها.