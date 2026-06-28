(الوزير الشامل)

من خلال إطلاعي ودراستي للسيرة الذاتية للكثير من الوزراء لدينا وجدت تشابه كثير فيما بينهم فمنهم من استلم وزارات بالوراثه ومن من تسلم عدة وزارات وكأنه ينتقل من دائرة لأخرى.... والكثير منهم يتسلم وزارات في غير تخصصه... فهل الوزرنه حكر على اسماء معينه وعائلات وعشائر معروفة ويتم تفصيل الوزارة حسب ما هو متفق عليه ...

والسؤال الذي يطرح نفسه هل الاردن تخلوا من رجال ومن قامات علمية واقتصادية واجتماعية إلا من هؤلاء... ام أن سياسة التوريث دارجة حتى قيام الساعه....من هذا المنطلق ومن خلال التعمق في عمليات وتخطيط الوزارات نجد أن هناك قرارات يتم اتخاذها من قبل وزراء سرعان ما يتم إلغائها من قبل وزراء آخرين اتو من بعدهم اما تعيين وأما تعديل...

وعن التعديل حدث ولا حرج ... مثل ما بحكوا (هاي ذاني وهاي ذاني) يعني يتم التعديل فيفتي بوزراء كانوا في حكومات سابقة ويتم تعيينهم وزراء في حكومة لاحقة في وزارة غير الوزارة التي كان فيها وهيك بكون التعديل تم ( يعني ضحك عاللحى) ...

ولم نشاهد اية وزارة فيها تحديث او تعديل مثلما لم نشاهد وزير يأتي أصلاً للتعديل او التحديث....

وهكذا تمر وزارتنا ووزرائنا من تحت الإنعاش إلى عنق الزجاجة إلى لا تهاجر يا قتيبه الى القادم أجمل وهكذا وكأن الشعب تحت التجربة ولا نزال لا نجد الحلول ... إضافة الى التصريحات التي يطلقها بعض الوزراء والمسؤولين والتي كأنها تصريحات تصب في سبب غثيان الشعب من هذه الحكومات.

واليوم ونحن نشاهد الشعب ومن كافة فئاته وأطيافه يلتفون حول منتخب يمثل الوطن ويرفع الراية عالية خفاقة في ارجاء العالم نتمنى ان يكون هذا الشعب يكن نفس المحبة للحكومات...

فإلى متى ؟ سنبقى هكذا !!!!