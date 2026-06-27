نهاية الحرب الأميركية الإيرانية والرابح الأكبر هي تركيا

في ظل المشهد الجيوسياسي المعقد والمتغير باستمرار، تشكل العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران نموذجاً للعلاقات الدولية التي تتسم بالتوتر والتنافس، فضلاً عن فترات من المواجهة المباشرة وغير المباشرة. ومع كل تصعيد أو انحسار في هذه العلاقة، فإن الأنظمة الإقليمية والدولية تشهد تحولات عميقة، غالباً ما تعود بالنفع على أطراف ثالثة لم تكن في صلب الصراع. في سياق التطورات الأخيرة، يمكن القول بأن نهاية الحقبة الأكثر حدة من المواجهة الأميركية الإيرانية، أو على الأقل تراجعها إلى مستويات يمكن إدارتها، قد أسفرت عن فائز غير متوقع، ألا وهي تركيا. لقد استغلت أنقرة ببراعة الديناميكيات المتغيرة، مستفيدة من الانشغال الأميركي بالملف الإيراني، وتزايد الضغوط الاقتصادية على طهران، للانطلاق في مسار يعزز نفوذها الإقليمي ومكانتها كلاعب أساسي في منطقة الشرق الأوسط.

لطالما اتسمت العلاقة بين واشنطن وطهران بالعداء المتجذر، بدءاً من الثورة الإسلامية عام 1979 ووصولاً إلى العقوبات الاقتصادية الشاملة والتهديدات العسكرية المتبادلة. هذا الصراع المستمر، سواء كان بارداً أو محتدماً، استنزف موارد الطرفين وجعلهما منخرطين في سباق تسلح نووي محتمل، فضلاً عن تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة. في المقابل، ظلت تركيا، وهي قوة إقليمية ذات تاريخ طويل وحضور استراتيجي، تراقب هذه الديناميكيات بعين خبيرة، معتمدة على سياسة خارجية مرنة ومتعددة الأوجه.

عندما تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصاً في ظل إدارة دونالد ترامب التي انسحبت من الاتفاق النووي وفرضت عقوبات قاسية، بدأت طهران تشعر بضغوط هائلة. هذه الضغوط لم تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل امتدت لتشمل عزلتها الدبلوماسية المتزايدة. في هذا الوقت، وجدت تركيا فرصتها لتتعامل مع إيران بطرق كانت في السابق محفوفة بالمخاطر. فقد سعت أنقرة إلى لعب دور الوسيط، ليس بالضرورة لتحقيق سلام دائم، بل للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع طهران، مما سمح لها بتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية. كما استفادت تركيا من غياب رؤية أميركية واضحة ومستقرة تجاه المنطقة، مما أفسح لها المجال لملء الفراغ الاستراتيجي.

من الناحية الأمنية، فإن تراجع التهديد المباشر للحرب بين الولايات المتحدة وإيران يعني تقليل المخاطر الأمنية في المنطقة، وهو ما يفيد تركيا بشكل مباشر. فالتوترات العالية بين هذين البلدين كانت غالباً ما تشكل تهديداً للأمن التركي، إما بسبب احتمالية امتداد الصراع إلى حدودها، أو بسبب تأثيره على الاستقرار الإقليمي الذي تعتمد عليه تركيا في تحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية.

إن نهاية حقبة المواجهة الأميركية الإيرانية الحادة، أو على الأقل تراجعها، لم تعني بالضرورة استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. بل على العكس، فإن هذه الديناميكية الجديدة قد خلقت فراغاً استراتيجياً استغلته تركيا ببراعة. فمن خلال سياساتها المرنة، وقدرتها على المناورة بين القوى الكبرى، وتعزيز نفوذها الاقتصادي والعسكري، أصبحت تركيا اليوم لاعباً إقليمياً لا يمكن تجاهله. في ظل انشغال القوى العظمى بتحديات أخرى، وفي ظل تراجع حدة التوتر المباشر بين واشنطن وطهران، تتسيد تركيا المشهد، مستفيدة من كل فرصة لتعزيز مكانتها كقوة إقليمية مهيمنة.