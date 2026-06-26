نقل 13 أسيرا فلسطينيا إلى مستشفى بغزة بعد إفراج الاحتلال عنهم

خبرني - نُقل 13 أسيرا فلسطينيا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنهم، اليوم الخميس، عبر معبر كرم أبو سالم، وفق ما أعلنته اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتولت اللجنة نقل الأسرى المفرج عنهم إلى المستشفى، في ظل تقارير متواترة عن أعمال تعذيب للفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت اللجنة إنها سهلت نقل 13 أسيرا فلسطينيا أطلقت إسرائيل سراحهم من معبر كرم أبو سالم، ويسرت تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم، من دون أن تكشف عن حالة الأسرى الصحية أو هوياتهم.

وأضافت اللجنة أنها سهلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 أسير أفرج عنهم بالطريقة نفسها، لكنها أكدت عدم تمكنها من الوصول إلى الأسرى المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مجددة دعوتها إلى إبلاغها مصير جميع الأسرى وأماكن وجودهم، والسماح لها بزيارتهم.

عائلات فلسطينية تنتظر معلومات عن ذويها

وشددت اللجنة على أنه، بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز مقبولة لهم، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم.

ولفتت إلى أن العديد من العائلات الفلسطينية لا تزال تنتظر أي معلومات عن ذويها المحتجزين، معربة عن قلقها على صحتهم وسلامتهم، ومؤكدة مواصلة حوارها مع السلطات الإسرائيلية لاستئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين.

وبين الحين والآخر، تفرج إسرائيل عن أسرى من آلاف اعتقلتهم من غزة، خلال عامين من حرب الإبادة التي شنتها على القطاع المحاصر، في سجون ومعتقلات تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، حيث يعانون التعذيب والتجويع والإهمال طبي، حسب شهادات موثقة.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 173 ألفا آخرين، فضلا عن دمار واسع أصاب 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبالتزامن مع الحرب، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد 1173 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إلى جانب اعتقال نحو 23 ألفا، وفق أحدث المعطيات الفلسطينية الرسمية.