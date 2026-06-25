ترتيبات إيرانية مقترحة للعبور من مضيق هرمز

خبرني - تسعى إيران إلى تحصيل مليارات الدولارات من مضيق هرمز، عبر فرض رسوم على عبور الممرّ الملاحي العالمي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن النظام في طهران يقدّر تحصيل نحو 40 مليار دولار كإيرادات سنوية، مقابل تأمين عمليات عبور السفن.

ويقول النظام الإيراني إنه يسعى إلى محاكاة نماذج قائمة بالفعل حول العالم، ومن ذلك: مضيق الدردنيل، حيث تحصّل تركيا رسوماً على عبور السفن من ذلك الممرّ الملاحي الدولي، وفقاً لما نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين مطلعين على الأمر.

وإلى جانب الدردنيل، ثمة نموذج آخر تسعى إيران إلى محاكاته: هو مضيق ملقا، الذي يشبه هرمز كونه ممراً دولياً ضيقاً للطاقة تشرف عليه أكثر من دولة وتتقاسم إيرادات العبور منه فيما بينها.

وبحسب هؤلاء المسؤولين، فإن إيران تسعى كذلك إلى مشاركة الدول الخليجية المجاورة لها في هذه الترتيبات ومن ثمّ مشاركتها في الإيرادات.

وإلى ذلك، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، في عُمان إن "الجميع بحاجة إلى معرفة أن إدارة المضيق لن تعود أبداً إلى ما كانت عليه من قبل"، في إشارة إلى الترتيبات المقترحة.

لكنّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دفع ضدّ الفكرة الإيرانية، في أثناء زيارة له هذا الأسبوع في الشرق الأوسط.

وشدد روبيو، الخميس، على أن أي "ضرائب أو رسوم من شأنها أن تؤسس لسابقة خطيرة ستنتشر بدورِها كالعدوى مُسببة فوضى"، مؤكداً أنه "لا يحق لأي بلد على وجه الأرض أن يفرض رسوماً على استخدام ممرّات دولية، كما لا يمكن القبول بأي صفقة تتضمن شرطاً كهذا".

ومن العاصمة البحرينية المنامة، حيث اختتم روبيو جولته الخليجية، نوّه وزير الخارجية الأمريكي على أن دول الخليج العربية رفضت المقترح الخاص بفرض رسوم على المرور من المضيق.

وإلى ذلك، قال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، إنه "لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي، نتيجة عدوان غادر عليها".

وأضاف قرقاش عبر منصة إكس بأن "فرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار، بل يزرع بذوراً جديدة للتنافر والصراع في المستقبل".

رسائل طمأنة إلى الخليج



وسعى روبيو بدورِه إلى طمأنة حلفاء واشنطن بأن المفاوضات مع إيران لن تجري على حساب أمنهم، وسط خلاف متصاعد حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز.

وتتمسك الولايات المتحدة برفض أي رسوم على المرور في المضيق، بينما تضغط طهران باتجاه ترتيبات جديدة بعد الحرب، كان آخرها تحذير الحرس الثوري من عبور السفن من دون إذن إيراني.

وشدّد وزير الخارجية الأمريكي على أن التفاوض مع طهران لن يعني تجاهل مصالح دول الخليج العربية الأمنية، خصوصاً بعد الهجمات الصاروخية وهجمات المسيّرات التي تعرضت لها هذه الدول خلال الحرب التي اندلعت عقب الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط.

وقال روبيو خلال زيارته، إن واشنطن تريد ضمان أن يأخذ "أي قرار ضِمن هذا الاتفاق" مصالح الحلفاء في الاعتبار.

وأضاف بأن الولايات المتحدة تريد إنجاح المسار التفاوضي، وبأنها إذْ "تريد اتفاقاً مع إيران، فإنها لا تريد اتفاقاً بأي ثمن"، مشدداً على أن واشنطن، رغم التزامها بالمفاوضات، لن تقبل بأي ترتيبات تقوّض مصالح حلفائها وشركائها.

هرمز في قلب الخلاف



وتبقى ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز من أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران، بعد توقيع مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي تنص، بحسب الرواية الأمريكية، على عدم فرض رسوم على السفن خلال فترة تفاوض تمتد 60 يوماً وقابلة للتمديد.

وكان تعطّل المرور في المضيق خلال الحرب قد تسبب باضطراب في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع حاد في أسعار النفط، قبل أن تبدأ الملاحة بالعودة تدريجياً بعد توقيع مذكرة التفاهم.

وتقول طهران إن ترتيبات الملاحة في المضيق لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وتتحدث عن إمكان فرض ما تسميه كلفة "خدمات" مرتبطة بإدارة المرور في هرمز، لا "رسوم عبور".

لكن روبيو رفض هذا التمييز، قائلاً إن تسميتها رسوماً أو بدلات لا يغير جوهر المسألة. وأضاف أن واشنطن لن تقبل بأن يكون مضيق هرمز تابعاً لأي دولة، محذراً من أن القبول بفرض رسوم فيه قد يمتد "كالعدوى" إلى ممرات مائية أخرى حول العالم.

ويعد هرمز ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة، إذ تمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. ولا يتجاوز عرض المضيق في أضيق نقطة نحو 34 كيلومتراً.

تحذير من الحرس الثوري

وجاءت تصريحات روبيو في حين رفع الحرس الثوري الإيراني نبرة التحذير بشأن ترتيبات المرور في المضيق، محذراً الخميس من عبور أي سفن من دون الحصول على إذن من طهران.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن الطريق الوحيد المصرح به للعبور هو المسار الذي أعلنته الجمهورية الإسلامية، معتبراً أن أي مرور خارجه "خطير للغاية ومحظور"، ومؤكداً أن "المخالفين سيتم التعامل معهم".

جاء التحذير الإيراني بعد إعلان سلطنة عُمان مسارات مؤقتة لتسهيل خروج السفن من المنطقة، قالت إنها نُسقت مع المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة معنية بسلامة الملاحة البحرية.

وكانت إيران وعُمان قد بدأتا، الثلاثاء، محادثات بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات البحرية في المضيق، في وقت تتمسك واشنطن برفض أي رسوم أو بدلات على المرور عبر هذا الممر الحيوي.

مفاوضات تحت ضغط الحلفاء والأسواق



ومن المتوقع أن تُستأنف المحادثات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران في 29 أو 30 يونيو/حزيران في سويسرا، بحسب ما قاله روبيو، وسط خلافات مستمرة حول ملفات عدة، من بينها البرنامج النووي الإيراني، وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، وحدود الدور الإقليمي لطهران.

وتواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطاً داخل الولايات المتحدة بشأن الحرب وكلفة استمرارها، فضلاً عن انتقادات لبنود في الاتفاق الأولي يرى منتقدون أنها قد تمنح إيران مكاسب واسعة. وطلبت الإدارة من الكونغرس الأربعاء تمويلاً تكميلياً بنحو 88 مليار دولار، يذهب جزء كبير منه إلى تغطية تكاليف الحرب.

وفي طهران، وصف رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف مذكرة التفاهم بأنها تحولت إلى "إعلان هزيمة لأمريكا"، داعياً في الوقت نفسه إلى استخلاص دروس الحرب وبناء "نظام إقليمي جديد" يقوم على قدرات دول المنطقة.

ومع تراجع المخاوف من نقص الإمدادات بعد تحسن حركة الملاحة عبر هرمز، واصلت أسعار النفط انخفاضها. وتراجع خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ ما قبل اندلاع الحرب، في مؤشر إلى رهان الأسواق على استمرار تدفق الإمدادات، رغم بقاء الترتيبات النهائية للمضيق غير محسومة.