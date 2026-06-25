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الاحتلال يستعد لشن عمليات عسكرية مكثفة في الضفة قبيل الأعياد اليهودية

  • 25 حزيران 2026
  • 18:12
الاحتلال يستعد لشن عمليات عسكرية مكثفة في الضفة قبيل الأعياد اليهودية

خبرني - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أجهزة أمن الاحتلال تستعد لتصعيد عملياتها العسكرية في مختلف محافظات الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة، وتحديدا قبيل فترة الأعياد اليهودية.

وذكرت القناة 14 العبرية، في تقرير لها، أن جيش الاحتلال يعتزم تركيز جهوده العسكرية في الضفة الغربية بقيادة شعبة العمليات التي يترأسها إيتسيك كوهين، حيث تقرر الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة تشمل لواء المظليين، لينضم إلى لواء "الناحال" وقوات تابعة لقيادة الجبهة الداخلية، مما يرفع حجم قوات جيش الاحتلال العاملة في الضفة إلى نحو 26 كتيبة عسكرية.

وأشار التقرير العبري إلى أن هذه الاستعدادات تأتي تماشيا مع تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وبناء على قرارات صادرة عن المستوى السياسي في تل أبيب، تمهيدا لتوسيع العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال سابقا في مخيمات شمال الضفة الغربية، لتشمل مخيمات ومناطق أخرى خلال الفترة المقبلة.

وزعمت القناة العبرية أن هذا الاستنفار والدفع بالقوات يأتي برغبة إسرائيلية في مواجهة الارتفاع الملحوظ في عدد العمليات الفلسطينية بمدن وقرى الضفة الغربية خلال الشهر الأخير.

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