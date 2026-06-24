الكشف عن هوية صاحب مقولة ( حلل يا دويري )

خبرني - نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد مصورة للشهيد القسامي المجاهد إبراهيم محمد البلبيسي، من كتيبة القدس (النصيرات) التابعة للواء الوسطى في قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب أن عرض هذه المشاهد يأتي ضمن سلسلة "أقمار الطوفان" التي تبثها لتوثيق ملاحم وتضحيات مقاتليها وبطولاتهم المستمرة في الميدان منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

وتناولت المشاهد محطات من الحياة العسكرية للمجاهد البلبيسي، الذي سطر مسيرة حافلة بالعطاء داخل صفوف الكتائب، وتدرج في العمل الميداني حتى غدا أحد الركائز الفاعلة في المنظومة العسكرية للواء الوسطى.

وكان للشهيد البلبيسي دوراً بارزاً ومشاركاً فاعلاً في التخطيط والتنفيذ لعدد من المهام العسكرية المعقدة خلال معركة "طوفان الأقصى"، لا سيما قيادته المباشرة لسلسلة من العمليات والكمائن النوعية ضد آليات وجنود الاحتلال في منطقة جحر الديك.

ويرتبط اسم الشهيد المجاهد بالعبارة الأيقونية الشهيرة (حلل يا دويري)، والتي صدح بها من قلب الميدان عقب تنفيذ عملية استهداف دقيقة وصعبة ضد قوات الاحتلال المتوغلة، لتتحول كلمته العفوية إلى شعار يتردد على لسان الملايين كرمز لثقة المقاومة في غزة.